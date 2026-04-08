„Requiem dla snu” w teatrze: nowa adaptacja o uzależnieniach współczesności

Kultowe „Requiem dla snu” przestaje być historią o narkotykach – w nowej inscenizacji staje się precyzyjną diagnozą współczesnych mechanizmów uzależnienia. Spektakl w reżyserii Jakub Skrzywanek, przygotowany we współpracy z Jan Czapliński, przenosi na scenę nie tyle fabułę powieści Hubert Selby Jr., co jej rdzeń: destrukcyjną naturę pragnienia.

Od heroiny do doomscrollingu

Powieść z 1978 roku i film Requiem for a Dream były opowieściami o uzależnieniach chemicznych. Dziś twórcy spektaklu przesuwają akcent – zamiast substancji psychoaktywnych analizują systemowe uzależnienia późnego kapitalizmu:

kompulsywne korzystanie z mediów społecznościowych

uzależnienie od bodźców i natychmiastowej gratyfikacji

presję produktywności i sukcesu

emocjonalną pustkę maskowaną konsumpcją

Czapliński jasno stawia tezę: „wszyscy coś ćpamy”. W tym ujęciu „ćpanie” oznacza funkcjonowanie w rzeczywistości opartej na dopaminowym cyklu nagrody.

Wszyscy coś ćpamy – o tym jest dzisiejsze REQUIEM DLA SNU. To żałobna pieśń, nie tyle o snach, ile o utraconych marzeniach – po tym, jak ulatuje zdolność do marzeń zabijana uzależnieniową, dopaminową, nienasyconą, doomscrollingową strukturą

współczesnej rzeczywistości. Jan Czapliński

Teatr jako laboratorium uzależnienia

Nowa adaptacja nie rekonstruuje linearnie historii czwórki bohaterów. Twórcy traktują materiał źródłowy jako narzędzie do analizy zjawiska. Kluczowe zabiegi:

abstrakcja fabularna – postaci stają się nośnikami mechanizmów, nie psychologicznymi portretami

estetyzacja upadku – zamiast realizmu pojawia się rytualność i symbolika

– zamiast realizmu pojawia się rytualność i symbolika rozpad narracji – doświadczenie ważniejsze niż ciąg zdarzeń

To podejście wpisuje spektakl w nurt teatru postdramatycznego, gdzie struktura przedstawienia odwzorowuje stan psychiczny bohaterów – rozproszony, impulsywny, nasycony bodźcami.

„Nie chcemy dawać prostych odpowiedzi”. Dyrektor artystyczny Jakub Skrzywanek o nowym rozdziale w Narodowym Starym Teatrze

Warstwa wizualna: hedonizm i rozpad

Scenografia Grzegorz Layer oraz światło Jacqueline Sobiszewski budują przestrzeń balansującą między sacrum a klubową estetyką. Kluczową rolę odgrywają kostiumy Lila Dziedzic:

inspiracje renesansem, barokiem i rokoko

filtr estetyki „young adult” i serialu „Euforia”

dominanta czerwieni jako symbolu pożądania i destrukcji

Efekt: wizualny nadmiar, który odzwierciedla nadmiar bodźców współczesnego świata.

Muzyka jako równorzędny narrator

Za warstwę dźwiękową odpowiada Marcin Masecki, który wykonuje muzykę na żywo podczas spektakli premierowych.

Jego kompozycja – organowe requiem – pełni funkcję:

emocjonalnego nośnika napięcia

kontrapunktu dla dialogów

struktury porządkującej chaos sceniczny

To nie ilustracja, lecz autonomiczna warstwa dramaturgiczna. Muzyka prowadzi widza przez doświadczenie rozpadu – bardziej niż słowo.

Czułość wobec odchodzenia „Zamknij oczy Nel” – premiera w Starym Teatrze

Koprodukcja dwóch scen

Spektakl jest pierwszym wspólnym projektem:

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza

To istotny sygnał – instytucje o silnych profilach artystycznych łączą siły przy projekcie, który ma ambicję redefiniować klasyczny materiał.

Najważniejsze informacje

Premiera warszawska: 17 kwietnia, Duża Scena Teatru STUDIO

Premiera krakowska: 25 kwietnia, Scena Kameralna Narodowego Starego Teatru

Reżyseria: Jakub Skrzywanek

Dramaturgia: Jan Czapliński

Muzyka na żywo: Marcin Masecki

Dlaczego ta adaptacja jest istotna?

Nowe „Requiem dla snu” nie jest nostalgicznym powrotem do kultowego tytułu. Spektakl stawia widza w niewygodnej pozycji – nie jako obserwatora, lecz uczestnika mechanizmu. I właśnie w tym tkwi jego siła: pokazuje, że współczesne uzależnienie nie ma już jednego źródła. Jest strukturą, w której funkcjonujemy na co dzień.

Grand Hotel w Łodzi jako metafora pamięci. Nowa premiera w Starym Teatrze rozlicza historięCzytaj też:

„Zamknij oczy Nel. W pustyni i w puszczy. Epilog” – architekci w pierwszym rządzie