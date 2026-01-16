Czułość wobec odchodzenia „Zamknij oczy Nel” – premiera w Starym Teatrze

23 stycznia 2026 roku na Dużej Scenie Narodowy Stary Teatr w Krakowie odbędzie się premiera spektaklu „Zamknij oczy Nel. W pustyni i w puszczy – epilog” – teatralnego debiutu jednego z najciekawszych polskich reżyserów filmowych ostatnich lat, Piotr Domalewski. Twórca nagradzanej Cichej nocy oraz Ministrantów, wspólnie z dramaturgiem Krzysztof Zygucki, proponuje widzom opowieść słodko-gorzką: o chorobie, odchodzeniu i o języku, który bliscy próbują odnaleźć wobec nieuchronnej straty.

„To będzie historia o umieraniu. To będzie dziwna historia, bo odchodzenie kogoś bliskiego to dziwny proces” – mówi Domalewski.

I właśnie w tę delikatną, nieoczywistą przestrzeń zaprasza publiczność Narodowy Stary Teatr.

Podróż na granicy jawy i wyobraźni

Punktem wyjścia spektaklu jest podróż szczególna – odbywająca się na styku realności i fantazji. Dziecięca lektura staje się tu ostatnim krajobrazem świata umierającego rodzica. Dorosłe dziecko staje przed decyzją: czy „zamknąć oczy” i wejść w tę opowieść, by towarzyszyć mu do końca.

Bohaterowie kultowej powieści W pustyni i w puszczy autorstwa Henryk Sienkiewicz zostają wciągnięci w proces osobliwej reinkarnacji – podszyty humorem, czułością i ironią. Jak mówi jedna z postaci, być może najbardziej kojąca wizja nieba to ta, w której po długim życiu można odrodzić się jako bohater ukochanej bajki.

Kolonialne fantazmaty

Spektakl Domalewskiego nie zatrzymuje się jednak na intymnym wymiarze pożegnania. Jednym z jego istotnych wątków jest krytyczna refleksja nad polskim kolonializmem – obecnym nie tylko w historii i literaturze, ale także w zbiorowej wyobraźni. Reżyser, sięgając po jedną z najbardziej kontrowersyjnych książek Sienkiewicza, pyta o źródła polskiej fascynacji figurą bohatera w typie Stasia Tarkowskiego.

Czy ten model heroizmu wciąż „leczy” nasze narodowe kompleksy? Jak dziś mogłaby wyglądać wyprawa Stasia i Nel? W spektaklu pojawiają się także echa działalności Liga Morska i Kolonialna, której ideowym patronem był autor Trylogii. To ważny kontekst, który pozwala spojrzeć na klasyczny tekst z perspektywy współczesnej wrażliwości i etycznych napięć.

„Zamknij oczy Nel” jest przedstawieniem, które przypomina, że w odchodzeniu może istnieć bliskość, a wyobraźnia bywa ostatnią przestrzenią spotkania między tymi, którzy zostają, a tymi, którzy już się oddalają. W scenariuszu wykorzystano fragmenty reportażu Bzik kolonialny. II Rzeczpospolitej przypadki zamorskie autorstwa Grzegorza Łysia, co dodatkowo wzmacnia krytyczny i dokumentalny wymiar spektaklu.

Przedstawienie przeznaczone jest dla widzów powyżej 16. roku życia.

Informacje praktyczne:

Premiera: 23 stycznia 2026 r., godz. 18.00

Miejsce: Duża Scena Narodowego Starego Teatru w Krakowie, ul. Jagiellońska 5

Obsada:

Katarzyna Krzanowska, Dorota Pomykała, Paulina Puślednik, Dorota Segda, Bolesław Brzozowski, Zbigniew Kosowski, Radosław Krzyżowski, Michał Majnicz, Grzegorz Mielczarek, Filip Perkowski, Błażej Peszek, Przemysław Przestrzelski, Jacek Romanowski

Twórcy:

Tekst i reżyseria – Piotr Domalewski

Dramaturgia – Krzysztof Zygucki

Scenografia i kostiumy – Arek Ślesiński

Choreografia – Katarzyna Sikora

Video – Natan Berkowicz

Muzyka – Wojtek Urbański

Reżyseria światła – Rafał Paradowski

