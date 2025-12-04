Odszkodowania po II WŚ. Pełnomocnik rządu Niemiec chce przyspieszenia procesu

1 grudnia, w Berlinie, odbyły się 17. polsko-niemieckie, międzyrządowe konsultacje, w których uczestniczył m.in. kanclerz Friedrich Merz, a także premier Donald Tusk. Tematem rozmów było: bezpieczeństwo, infrastruktura, polityka i wsparcie Ukrainy, a także kwestie dot. II WŚ.

Knut Abraham, podsumowując spotkanie, wskazał, że ma nadzieję, iż Niemcy wkrótce położą „większy nacisk” odnośnie wypłat odszkodowań i zadośćuczynień dla żyjących ofiar największego, globalnego konfliktu zbrojnego. Zwrócił uwagę, że ich wiek jest już zaawansowany.

Odszkodowania dla ofiar II wojny światowej. „Mamy obowiązek przyspieszyć analizę”

Pełnomocnik rządu powtórzył najpierw stanowisko Berlina w innej, bardzo emocjonującej Polaków sprawie – reparacji powojennych. Powiedział, że „nie jest to temat do negocjacji ani pod względem prawnym, ani politycznym”.

Warto przypomnieć, że – jak wynika z raportu Parlamentarnego Zespołu ds. Oszacowania Odszkodowań, który opublikowany został w 2022 roku – Niemcy mają być winne Polsce bagatela sześć bilionów złotych (dla porównania – dochody budżetu państwa polskiego w 2024 roku wyniosły ponad 620 miliardów).

Jeśli zaś chodzi o odszkodowania i zadośćuczynienia, o których mowa była w poniedziałek, Berlin „rozważa dalsze odszkodowania i świadczenia dla żyjących jeszcze ofiar” – podsumował Abraham, cytowany przez PAP. – Oczekuję, że wkrótce pojawi się większy nacisk w tej sprawie, ponieważ ofiary są coraz starsze i dlatego mamy obowiązek przyspieszyć tę analizę – podkreślił.

Fragment rzeźby z XIV w. wrócił do Polski

Niemiecki polityk wspomniał też o zwróceniu Polsce 73 dokumentów pergaminowych z XIII–XV wieku, pochodzących ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie oraz głowy św. Jakuba Starszego (jest to fragment rzeźby z XIV w.), która znajdowała się dawniej w kościele Najświętszej Maryi Panny na Zamku Wysokim w Malborku, do czego doszło niedawno. W opinii Abrahama to dobry znak, tak samo, jak zapowiedź powstania zespołu urzędników, którzy zająć mają się kolejnymi tego typu zwrotami ważnych historycznie przedmiotów i dzieł dla Polski.

Zdaniem pełnomocnika rządu to, że doszło do kolejnych polsko-niemieckich konsultacji, jest warte zaznaczenia. – Prowadzimy je tylko z wybranymi partnerami, a nie wszystkimi krajami sąsiednimi. To znak szczególnie bliskich relacji między Polską a Niemcami – uważa.

