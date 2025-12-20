Jest nowy metropolita krakowski. To kontrowersyjny kardynał

Kardynał Grzegorz Ryś oficjalnie objął urząd arcybiskupa metropolity krakowskiego. W Katedrze Wawelskiej trwa uroczysta msza święta, stanowiąca główną część ingresu, czyli kanonicznego objęcia diecezji przez nowego biskupa. Kardynał Ryś zastąpił na tym stanowisku arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który kierował archidiecezją krakowską przez ostatnie lata.

Dla Kościoła w Krakowie to początek nowego etapu i moment przełomowy, któremu towarzyszą duże oczekiwania wiernych i duchowieństwa.

Bulla papieska i decyzja Watykanu

W trakcie uroczystości publicznie odczytano bullę papieską – oficjalne pismo nominacyjne podpisane przez papieża Leona XIV. Dokument ten potwierdza decyzję Stolicy Apostolskiej o powierzeniu kardynałowi Rysiowi jednej z najważniejszych funkcji w polskim Kościele.

Zwracając się do nowego metropolity, papież podkreślił, że – po rozważeniu „ciężaru i powagi tego urzędu” – uznano za właściwe powierzyć mu „zarząd i posługę” archidiecezji krakowskiej.

Kim jest kardynał Grzegorz Ryś?

Nowy arcybiskup metropolita krakowski należy do najbardziej rozpoznawalnych i wyrazistych postaci w Konferencji Episkopatu Polski. W ostatnich latach wielokrotnie zabierał głos w sprawach społecznych, w tym w obronie migrantów i uchodźców.

Publicznie przeprosił także społeczność żydowską w Polsce za zachowanie Grzegorza Brauna, co spotkało się z szerokim odzewem zarówno w kraju, jak i za granicą. Kardynał Ryś zapowiadał również, że ma „dużo determinacji”, aby w Krakowie powstała niezależna komisja do badania przypadków nadużyć seksualnych w Kościele.

Czytaj też:

Krakowscy duchowni w panice? W tle mianowanie kard. RysiaCzytaj też:

Abp. Jędraszewski opuszcza krakowską kurię. Wysokość emerytury zwala z nóg