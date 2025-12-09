Krakowscy duchowni w panice? W tle mianowanie kard. Rysia

W listopadzie przekazano o zmianach w archidiecezji krakowskiej. Dotychczasowego abpa Marka Jędraszewskiego, przechodzącego na emeryturę, zastąpi kard. Grzegorz Ryś, który przejdzie do Krakowa z Łodzi.

Zmiany w archidiecezji krakowskiej. Zwolennicy abp Jędraszewskiego zaskoczeni

Abp Jędraszewski krakowską archidiecezją kierował przez ostatnie 8 lat. Wiek emerytalny (75 lat) osiągnął w lipcu zeszłego roku.

Jego następca zaprosił księży z Krakowa na trzydniowe rekolekcje, które odbędą się w grudniu w Sanktuarium św. Jana Pawła II.

– Liczę, że będziemy razem. Że odnowimy nasze relacje. I że z tego spotkania urodzi się dobry i sensowny początek – zacytowała „Gazeta Wyborcza” słowa kard. Rysia.

„Gazeta Wyborcza” rozmawiała z jednym z księży.

Panika w Krakowie? Duchowny skonfliktowany z Jędraszewskim ocenia

– Zapowiedź tego spotkania wywołała panikę wśród ludzi Jędraszewskiego. Nie dość, że odwołanie arcybiskupa i mianowanie kard. Rysia było dla nich zaskoczeniem, to teraz jeszcze szybki ingres i te rekolekcje. Sądzili, że mają jeszcze kilka miesięcy, a tu taka niespodzianka – powiedział duchowny, który jest skonfliktowany z abp. Jędraszewskim. Ksiądz rozmawiający z „Gazetą Wyborczą” w przeszłości informował mediach o nieprawidłowościach w krakowskiej kurii.

Inny kapłan stwierdził, że środowisko odchodzącego arcybiskupa przekonane było, że do zmiany dojdzie nie wcześniej niż w połowie 2026 roku.

– Tymczasem nominacja kard. Rysia sprawiła, że zapalił im się grunt pod nogami – powiedział.

„Gazeta Wyborcza” rozmawiała również z księdzem, którego zdaniem kard. Ryś powinien przeprowadzić audyt. W tym celu jego zdaniem należy powołać komisję, w skład której wejdą zarówno duchowni, jak i świeccy.

