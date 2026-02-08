Nie żyje Edward Linde-Lubaszenko. Aktor miał 86 lat
Udostępnijdodaj Skomentuj

Nie żyje Edward Linde-Lubaszenko. Aktor miał 86 lat

Dodano: 
Z ostatniej chwili. Wkrótce więcej informacji.
Z ostatniej chwili. Wkrótce więcej informacji. Źródło: Wprost
Zmarł Edward Linde-Lubaszenko. Miał 86 lat. Do jednej z jego najbardziej znanych ról należy Krzysztof Jarzyna ze Szczecina, postać z komedii gangsterskiej „Poranek Kojota”.

Olaf Lubaszenko zamieścił na swoim profilu na Instagramie czarno-białe zdjęcie swojego ojca Edwarda Linde-Lubaszenki z podpisem: „Żegnaj, Tato”. Edward Linde-Lubaszenko urodził się 23 sierpnia 1939 roku w Białymstoku. 1963 r. zdał egzamin aktorski, a czternaście lat później otrzymał dyplom Wydziału Reżyserii Dramatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie (obecnie Akademia Sztuk Teatralnych – red.). W 1964 r. zadebiutował na deskach Teatru Polskiego we Wrocławiu.

W tym samym roku otrzymał wyróżnienie na Festiwalu Piosenki w Opolu. Od 1973 r. związany był z Narodowym Starym Teatrem, w tym samym roku po przejściu na emeryturę związał się z krakowskim Teatrem Nowym. W latach 1987-90 był dziekanem Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie.

Więcej informacji wkrótce.

twitter
Opracował:
Źródło: WPROST.pl / Polska Agencja Prasowa