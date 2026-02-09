Dzikie węże zabijają Nigeryjczyków. Szamani są bezradni, a w szpitalach brakuje surowicy

26-letnia Ifunanya Nwangene zdążyła już zebrać małe grono fanów, kiedy w nigeryjskiej edycji talent show „The Voice” wykonała brawurowo „Take a Bow” Rihanny. Niestety, nie dane jej było powalczyć o wygraną w konkursie. Zmarła w swoim domu, ukąszona we śnie przez kobrę. O śladzie na jej nadgarstku opowiadał Sam Ezugwu – lider chóru Ademuso, do którego należała piosenkarka.

Nigeria. Nie żyje uczestniczka „The Voice”, ukąszona przez węża

– Umierała na moich rękach – mówił z kolei najbliższy przyjaciel zmarłej, Paschal Nworgu. W nigeryjskich mediach społecznościowych podawany dalej jest film, na którym widzimy zawodowego łowcę węży, wynoszącego średniej wielkości gada z mieszkania zmarłej. Jak przekazał Ezugwu, łącznie w domu kobiety znaleziono dwa węże.

Nworgu opiekował się przyjaciółką w szpitalu, do którego udała się po bezowocnej wizycie w pobliskiej klinice, gdzie nie posiadano surowicy. Zaznaczał, że dotarł na miejsce dopiero dwie godziny po otrzymaniu wiadomości od Nwangene. Na miejscu zobaczył, że kobieta ma problemy ze złapaniem oddechu, a lekarze starają się ją ustabilizować. – Już nie mówiła. Używała jedynie gestów, które pokazywała rękami – wspominał.

Ezugwu podkreślał, ze Nwangene otrzymała w szpitalu jedną dawkę surowicy. Do przeżycia potrzebowała jednak kolejnej, a w szpitalu nie było już więcej ratującej życie substancji. – Niestety, wstrzyknęli jej ostatnią dawkę ze szpitalnej apteki, więc domagali się od nas zakupu kolejnej – wyjaśniał w rozmowie z CNN. Ezugwu zapewniał, że ruszył na poszukiwania surowicy, wtedy jednak otrzymał informację o śmierci koleżanki.

W oświadczeniu szpital zapewniał, że otoczył Nwangene najlepszą opieką i wyliczał podjęte czynności oraz środki użyte do ratowania życia pacjentki. Ezugwu złościł się jednak na śmierć „wschodzącej gwiazdy”, która jego zdaniem była „o włos od pokazania swojego talentu światu”. Jak podkreślał, jej największym marzeniem było śpiewanie na Broadwayu. W ostatnim czasie Nwangene zakończyło kurs francuskiego i rzuciła pracę architekta, by rozwijać swoją muzyczną karierę.

Nigeria i problem jadowitych węży

Śmierć artystki wznowiła w Nigerii dyskusję o zgonach spowodowanych ukąszeniami węży. W styczniu tego roku takich osób było już 200. Rocznie w Nigerii odnotowuje się około 20 tys. ciężkich przypadków po ukąszeniach, z czego około 2 tys. ofiar umiera. W wielu przypadkach konieczne są amputacje, a nierzadko ukąszenia kończą się trwałym kalectwem, w tym ślepotą. W całym kraju występuje około 30 gatunków węży, z czego 41 proc. jest jadowitych.

