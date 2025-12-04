Piraci zaatakowali statek u wybrzeży Afryku. Polak zakładnikiem

W środę piraci zaatakowali tankowiec CGAS SATURN w Zatoce Gwinejskiej u wybrzeży Gwinei Równikowej. Jednostka pływa pod banderą Portugalii i należy do duńskiej firmy Christenia Gas.

Atak piratów na CGAS SATURN. Polak porwany

Christienia Gas przekazała, że porwano 9 marynarzy. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór w rozmowie z Polsat News potwierdził, że wśród porwanych jest obywatel Polski. „Dla dobra sprawy nie możemy na razie udzielać szczegółowych informacji. W MSZ został powołany specjalny zespół do zajmowania się tą sprawą” – powiedział w TVP Info rzecznik resortu.

Czterech marynarzy pozostało na pokładzie. Są bezpieczni, ale jeden z nich doznał lekkich obrażeń i udzielono mu pomocy medycznej na pokładzie. Następnie statek odpłynął w bezpieczne miejsce.

twitter

„Zespół reagowania kryzysowego pozostaje w kontakcie ze wszystkimi odpowiednimi władzami, które zostały powiadomione natychmiast po incydencie. Firma pozostaje w bliskim kontakcie z rodzinami marynarzy, aby wesprzeć ich w tym niezwykle trudnym czasie” – czytamy w oświadczeniu firmy Christienia Gas.

Zatoka Gwinejska jest głównym ogniskiem ataków piratów, a większość incydentów ma miejsce w delcie Nigru w Nigerii. Międzynarodowe Biuro Morskie informowało, że w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2025 roku w regionie zgłoszono 15 incydentów. Dziesięć miało miejsce na wodach terytorialnych, przez co uznaje się je za rozbój z bronią w ręku, a pozostałe pięć zakwalifikowano jako piractwo.

Porwania w Zatoce Gwinejskiej

W 2021 roku piraci porwali polskiego marynarza u wybrzeży Nigerii. Było to szóste porwanie obywateli RP w Zatoce Gwinejskiej od 2013 r. W styczniu 2022 r. MSZ przekazało, że Polak został uwolniony i wrócił do kraju w dobrym stanie.

Czytaj też:

Kolejny statek zaatakowany przez piratów w Zatoce Adeńskiej. Odbili go AmerykanieCzytaj też:

Porwanie statku w Zatoce Gwinejskiej. Polak uprowadzony przez piratów odzyskał wolność