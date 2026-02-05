Papież Leon XIV wraca do dawnej tradycji. Watykan wydał komunikat ws. Wielkanocy

Urząd Papieskich Celebracji Liturgicznych pokazał program liturgii z udziałem papieża na najbliższe dwa miesiące, czyli także na Święta Wielkanocne. Dla Leona XIV będzie to pierwszy Wielki Tydzień w trakcie jego pontyfikatu.

Watykan. Poznaliśmy program na Wielki Tydzień

Z programu wynika, że papież wrócił do dawnej tradycji, czyli sprawowania Liturgii Wieczerzy Pańskiej w Bazylice Laterańskiej. Franciszek miał zwyczaj odprawiania wielkoczwartkowej mszy świętej w różnych miejscach. Zaczął od Bazyliki Świętego Piotra, by następnie robić to m.in. w więzieniu dla kobiet Rebibbia czy zakładzie karnym La Cas del Marmo.

Przypomnijmy, że Liturgia Wieczerzy Pańskiej to msza, stanowiąca przypomnienie Ostatniej Wieczerzy Chrystusa z apostołami. Podczas tamtego wydarzenia miały zostać ustanowione sakramenty Eucharystii i kapłaństwa. To właśnie podczas tej symbolicznej liturgii odbywa się tradycyjny obrzęd obmywania nóg. Papież, naśladując gest Jezusa, przypomina wiernym o konieczności pokornego służenia bliźnim.

Wielki Tydzień z udziałem papieża Leona XIV

Ujawniony w czwartek harmonogram zawiadamia też o wizytach papieża Leona XIV w pięciu rzymskich parafiach, które rozpocząć się mają 15 lutego. Później uczestniczył będzie w Wielkopostnych Rekolekcjach Duchownych w Watykanie. Odprawi też wielkanocne obrzędy w Bazylice św. Piotra i św. Jana na Lateranie.

Z kolei w Wielki Piątek Leon XIV uczestniczyć będzie w Liturgii Męki Pańskiej w Bazylice św. Piotra oraz w Drodze Krzyżowej w Koloseum. Na Wielką Sobotę znów w Bazylice św. Piotra zaplanowano Wigilię Paschalną, której przewodniczyć będzie papież. W niedzielę Leon XIV odprawi mszę na Placu św. Piotra, a z balkonu Bazyliki Watykańskiej udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi.

