Abp. Jędraszewski opuszcza krakowską kurię. Wysokość emerytury zwala z nóg

Następcą abp. Marka Jędraszewskiego, który ustępuję z ważnego urzędu kościelnego, będzie Grzegorz Ryś – co wynika z decyzji papieża Leona XIV. Wkrótce dojdzie do ingresu, podczas którego kardynał prezbiter obejmie nową dla siebie funkcję. Jednocześnie jego poprzednik uda się na emeryturę.

Jeden z duchownych – sygnalista, który razem z innymi zgłaszał nieprawidłowości i nadużycia w Krakowie, zgodził się na rozmowę z „Gazetą Wyborczą”, podczas której przyznał, że to, iż to właśnie kard. Ryś przejmie schedę po abp. Jędraszewski, należy traktować w kategoriach „cudu”. Dziennik przypomina, że w kurii na południu Polski doszło do podziału na zwolenników i przeciwników arcybiskupa. Anonimowy ksiądz twierdzi, że on i jego współpracownicy „doprowadzili do największego kryzysu w diecezji w ostatnich dziesięcioleciach”. – Wydawali się tak pewni tego, że Watykan ulegnie lobbystycznym naciskom nuncjusza i wyznaczy (...) kogoś sprzyjającego obecnej ekipie. Mówiło się o biskupie Oderze, ale papież zdecydował inaczej – mówi.

Taką jesień życia będzie miał kościelny hierarcha

Rozmówca „GW” przyznaje, że skonfliktowani z Jędraszewskim księża świętują jego rychłe odejście (wyprowadzka jest w toku). – Ten radosny okres psuje nam tylko to, że metropolita i jego ekipa okopali się w parafii św. Floriana, a arcybiskup będzie żył luksusowo, z ogromną emeryturą, wypłacaną przez krakowską kurię, czyli nas wszystkich katolików, duchownych i świeckich – ubolewa.

Kolejny duchowny, informator „GW”, podał więcej szczegółów. Jego zdaniem ustępujący z urzędu hierarcha kościelny na emeryturze nie zrezygnuje z poziomu życia, do którego przywykł. – To wiedza branżowa, ale jego wszystkie szaty liturgiczne to haute couture [dział luksusowego krawiectwa – przyp. red.], unikalne i szyte na miarę z luksusowych materiałów. Policzyliśmy z innym księdzem, że podczas procesji Bożego Ciała miał na sobie ornaty warte około 30 tysięcy złotych – zaznacza.

Emerytura abp. Marka Jędraszewskiego. Padł konkret

Zdaniem kapłanów z Krakowa – negatywnie nastawionych do abp. Jędraszewskiego – którzy postanowili dokonać obliczeń i oszacować jego emeryturę, będzie on otrzymywał co miesiąc około 25 tys. PLN. – Do tego trzeba doliczyć codzienne utrzymanie, za które zapłaci krakowski Kościół – podkreśla jeden z księży.

„GW” przypomina, że na emeryturę byłego zarządcy kurii składają się: świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z Funduszu Kościelnego, a także, w dalszej kolejności – diecezjalne.

