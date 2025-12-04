Tusk chce utajnienia części sejmowych obrad. „Przedstawię pilną informację”

„Zwróciłem się do marszałka Włodzimierza Czarzastego z wnioskiem o utajnienie pierwszego piątkowego punktu posiedzenia Sejmu, podczas którego przedstawię pilną informację dot. bezpieczeństwa państwa” – zapowiedział na X Donald Tusk.

Nie ujawnił jednak żadnych szczegółów.

Piątkowe obrady Sejmu

Jutro odbędzie się 47. posiedzenie izby niższej. W jego trakcie parlamentarzyści będą głosować m.in. nad poprawkami dot. budżetu na rok 2026.

Media (m.in. Polskie Radio 24) sugerują, że zapowiedź szefa rządu może mieć związek z działaniami hybrydowymi, na które Rosja coraz częściej decyduje się w ostatnim czasie. Chodzi o akty dywersji (m.in. ten w miejscowości Mika na Mazowszu, gdzie zdetonowano fragment szyn)

5 grudnia odbędą się też pierwsze czytania m.in. nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających czy projektu ustawy o związkach partnerskich.

Czwartkowy szczyt medyczny. Donald Tusk o kondycji NFZ: Fundusz jest wypłacalny

W czwartek (4 grudnia) odbył się zaś szczyt medyczny („Bezpieczny Pacjent”) z udziałem ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy (organizatorki wydarzenia) i m.in. premiera.

Tusk zaczął swoje przemówienie od stwierdzenia, że przed spotkaniem otrzymał informację, iż Narodowy Fundusz Zdrowia jest „nie tylko wypłacalny”, ale „jest także rzetelnym płatnikiem w zakresie umów i nadwykonań nielimitowanych”. – Nie ma żadnego powodu, żebyśmy opuścili ręce i mówili, że nie damy rady. Jeśli w 2023 r. mieliśmy 185 miliardów złotych wykonania, w 2024 było to 211 mld zł, a w tym roku 237 mld zł – to pokazuje realny wzrost wydatków przy radykalnym spadku inflacji – zapewniał szef rządu.

Przyszłoroczny deficyt NFZ tymczasem, według szacunków, może wynieść około 23 mld zł.

twitterCzytaj też:

Ustawa łańcuchowa zawetowana. „Psy na łańcuchu gryzą najdotkliwiej”Czytaj też:

Pilny alert RCB. „Unikaj aktywności na zewnątrz”