Pilny alert RCB. „Unikaj aktywności na zewnątrz”

W czwartek 4 grudnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert, który został skierowany do mieszkańców powiatu nyskiego (województwo opolskie). „Uwaga! Dziś (04.12) prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (smog). Unikaj aktywności na zewnątrz” – czytamy w treści rozesłanej wiadomości.

Kolejny alert RCB tylko dla jednego powiatu. „Unikaj aktywności na zewnątrz”

Kilka dni temu, 1 grudnia, alert o tej samej treści został wysłany do odbiorców w powiecie żywieckim (województwo śląskie). Jak przypomina tvn24.pl, PM10 jest jednym ze składników smogu, zawiera m.in. substancje toksyczne.

„Smog tworzy się w wyniku mieszania się dymu, pyłów i innych zanieczyszczeń z mgłą lub wilgocią w powietrzu. Wysokie stężenie PM10 jest wskaźnikiem złej jakości powietrza i może powodować problemy zdrowotne, jak podrażnienie dróg oddechowych, kaszel i zaostrzenie astmy” – czytamy.

Alert RCB, czyli system powiadamiania o zagrożeniach. „Sytuacje nadzwyczajne”

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach. Jest wykorzystywany w „sytuacjach nadzwyczajnych, wtedy, gdy występuje prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia” na konkretnym obszarze.

Jak czytamy na rządowej stronie, alert RCB powstaje na podstawie informacji o potencjalnych zagrożeniach otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych, np. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz urzędów wojewódzkich. „Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu monitoruje sytuację pod kątem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń i w razie potrzeby uruchamia alert” – podano w komunikacie.

