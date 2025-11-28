Dwa alerty RCB. „Nie zbliżaj się do wskazanego rejonu”, „Śledź komunikaty”

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert, który będzie obowiązywał w sobotę 29 listopada w Szczecinie. Ostrzeżenie rozesłano ze względu na planowane działania. „Uwaga! 29.11 w godz. 7:00 – 11:00 akcja podjęcia niewybuchu – Szczecin ul. Pomorska 150. Słuchaj komunikatów i nie zbliżaj się do wskazanego rejonu" – czytamy w treści wiadomości.

Alert RCB dla jednego powiatu. „Woda niezdatna do spożycia”

Kilka godzin wcześniej RCB wydało inne ostrzeżenie, tym razem dla powiatu puckiego (województwo pomorskie). „Uwaga! Woda niezdatna do spożycia w części miejscowości: Mosty, Mechelinki i Kosakowo – Złote Piaski. Śledź komunikaty Urzędu Gminy Kosakowo" – czytamy.

Na stronie gminy Kosakowo można przeczytać, że „jakość wody w strefie objętej decyzją Państwowego Inspektora Sanitarnego w Pucku w dalszym ciągu nie spełnia wymagań jakości wody do spożycia”. „Spółka PUK »PEKO« dokonuje dezynfekcji i płukania sieci oraz wykonuje badania w punktach zgodności (tzn. od odbiorców końcowych usług), na dzień dzisiejszy woda może być wykorzystywana jedynie do spłukiwania sanitariatów. Zabronione jest spożywanie wody oraz stosowanie jej do celów gospodarczo-bytowych” – podano dalej.

„W dalszym ciągu następować będzie dostarczanie wody z cystern i wody butelkowanej w dotychczasowych miejscach i godzinach. Badania są wykonywane zgodnie z harmonogramem ustalonym z PSSE Puck (Sanepid)” – czytamy. W najbliższych dniach także będzie przeprowadzanie chlorowanie i płukanie sieci, aby wyeliminować bakterie z systemu wodociągowego.

Zapowiedziano także, że kolejne badania zostaną przeprowadzone w poniedziałek i wtorek. Jak dodano w komunikacie, najwcześniej 5 grudnia dojdzie do dopuszczenia, choćby warunkowego, wody do spożycia.

