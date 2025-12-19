Seria alertów RCB dla kilku regionów Polski. „Zachowaj spokój”

W piątek 19 grudnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla odbiorców na terenie powiatu piotrkowskiego (województwo łódzkie). „Uwaga! 19 grudnia w godzinach 13:00-15:00 na terenie powiatu piotrkowskiego odbędzie się ćwiczenie systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój!” – czytamy w treści rozesłanej wiadomości.

Seria alertów RCB dla trzech regionów Polski. Powód jest jeden

Podobne alerty zostały wydawane także wcześniej. Dotyczyły:

odbiorców na terenie powiatu lublinieckiego (województwo śląskie): „UWAGA! 19 grudnia w godzinach 10:30-12:30 na terenie powiatu lublinieckiego odbędzie się ćwiczenie systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój!";

odbiorców województwa dolnośląskiego: „UWAGA! 19 grudnia w godzinach 11:00-11:30 na terenie województwa dolnośląskiego odbędzie się ćwiczenie systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój!".

Alert RCB, czyli system powiadamiania o zagrożeniach. „Sytuacje nadzwyczajne”

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach. Jest wykorzystywany w „sytuacjach nadzwyczajnych, wtedy, gdy występuje prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia” na konkretnym obszarze.

Jak czytamy na rządowej stronie, alert RCB powstaje na podstawie informacji o potencjalnych zagrożeniach otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych, np. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz urzędów wojewódzkich. „Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu monitoruje sytuację pod kątem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń i w razie potrzeby uruchamia alert” – podano w komunikacie.

