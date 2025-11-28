Groźny incydent w szkole w Wadowicach. Ewakuowano ok. 150 uczniów

W piątek 28 listopada w jednej ze szkół podstawowych w Wadowicach doszło do groźnego incydentu – podało rmf24.pl. Jak ustalili dziennikarze wspomnianego portalu, z szafy, która znajduje się w pracowni chemicznej, wyciekły odczynniki chemiczne.

Niebezpieczny incydent w szkole w Wadowicach. „Najprawdopodobniej jest to kwas”

Nieco więcej szczegółów przekazał Oświęcim112 za pośrednictwem Facebooka. „Według ustaleń naszego reportera, w jednej z sal doszło do wycieku nieznanej substancji. Najprawdopodobniej jest to kwas, który wyciekł z rozszczelnionej szafy na odczynniki w pracowni chemicznej. Na miejscu strażacy prowadzą identyfikację substancji oraz działania zabezpieczające. Budynek szkoły został całkowicie ewakuowany — bezpieczeństwo uczniów i pracowników jest priorytetem” – czytamy.

Głos zabrał także mł. bryg. Krzysztof Cieciak, oficer prasowy PSP w Wadowicach. – Zawiadomienie dotyczyło wycieku nieznanej substancji w jednej z klas w szkole podstawowej nr 1 w Wadowicach na Osiedlu pod Skarpą. Dyżurny zadysponował wszystkie siły i środki z naszej bazy – poinformował w rozmowie z portalem TVP.Info.

Ewakuacja szkoły w Wadowicach. „Będą przebadane profilaktycznie”

W związku z incydentem zarządzono ewakuację. – W sumie ewakuowano 161 dzieci i 24 osoby z personelu szkolnego. W klasie, gdzie nastąpił wyciek, miało rozpocząć zajęcia 19 uczniów. Na tę chwilę nie ma osób poszkodowanych, ale te dzieci, które były narażone w jakimś stopniu, będą jeszcze przebadane profilaktycznie – przekazał mł. bryg. Krzysztof Cieciak.

Na razie niewiadomą pozostaje, do wycieku jakiej konkretnej substancji doszło. – Dlatego wezwaliśmy pluton ratownictwa chemicznego z Krakowa i Oświęcimia. Trwają badania nad substancją – poinformował oficer prasowy.

