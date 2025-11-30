Premier Tusk przedłuża stopnie alarmowe. Wyjaśniamy, co to oznacza

Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia przedłużające obowiązywanie stopni alarmowych w Polsce do 28 lutego 2026 r., poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Decyzja obejmuje drugi stopień BRAVO, BRAVO-CRP oraz ochronę polskiej infrastruktury energetycznej poza granicami kraju.

Przedłużono stopnie alarmowe. Co to oznacza?

Stopnie alarmowe wprowadzane są w sytuacjach zwiększonego ryzyka wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym i mają na celu wzmocnienie czujności służb i administracji publicznej. System w Polsce jest czterostopniowy: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA, a dla cyberprzestrzeni odpowiednio ALFA-CRP, BRAVO-CRP, CHARLIE-CRP i DELTA-CRP.

„Stopień alarmowy BRAVO, drugi w czterostopniowej skali, wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności” – informuje RCB.

Analogicznie BRAVO-CRP jest drugim, z czterech stopni alarmowych dla cyberprzestrzeni określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. „Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych” – czytamy

Nie tylko BRAVO i BRAVO-CRP. Na kolei obowiązuje CHARLIE

Decyzja premiera została podjęta w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych oraz szefem ABW. Zwiększona czujność dotyczy także infrastruktury energetycznej Polski znajdującej się poza granicami kraju. Jak wyjaśniają służby, dla obywateli oznacza to głównie częstsze patrole, wzmożoną obecność funkcjonariuszy oraz ewentualne ograniczenia w dostępie do niektórych obiektów publicznych.

W listopadzie 2025 r. w odpowiedzi na incydent na torach i awaryjne zatrzymania pociągów, wprowadzono lokalnie stopień CHARLIE na wybranych liniach kolejowych, co miało charakter ukierunkowany. Stopnie alarmowe mają chronić państwo przed potencjalnymi zagrożeniami terrorystycznymi i cybernetycznymi, a także zabezpieczyć strategiczną infrastrukturę energetyczną.