Marznący deszcz sparaliżuje polskie miasta? Alarmy w wielu województwach

Choć zrobiło się nieco cieplej, a na termometrach dzisiejszego poranka próżno szukać dwucyfrowych mrozów, pogoda ma dla nas w zanadrzu jeszcze kilka niebezpiecznych niespodzianek.

IMGW ostrzega przed gołoledzią. Wydano alerty

Przed jedną z nich ostrzegają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wydano szereg ostrzeżeń pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej skali zagrożeń. Najpoważniejsze alerty dotyczą marznących opadów, które mogą powodować gołoledź.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed opadami marznącymi obowiązują w województwach:

pomorskim,

warmińsko-mazurskim (z wyjątkiem powiatów: węgorzewskiego, giżyckiego, piskiego, ełckiego, oleckiego i gołdapskiego),

kujawsko-pomorskim (w powiatach: sępoleńskim, tucholskim, świeckim, grudziądzkim, mieście Grudziądz oraz brodnickim).

Prognozowane są opady śniegu przechodzące w marznący deszcz ze śniegiem, deszcz lub mżawkę, co może prowadzić do powstawania gołoledzi. Okresami opady mogą mieć umiarkowane natężenie.

W województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim ostrzeżenia zaczęły obowiązywać od godziny 6.00 (na części Warmii i Mazur od godziny 9.00 w środę). Alerty mają wygasnąć w czwartek o godzinie 10.00. Wcześniej na tym obszarze obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Żółte alerty IMGW. Marznące opady to nie wszystko

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami obejmują województwa:

zachodniopomorskie,

lubuskie (bez powiatów południowych),

warmińsko-mazurskie (w powiatach: węgorzewskim, giżyckim, piskim, ełckim, oleckim i gołdapskim),

podlaskie (w powiatach: suwalskim, mieście Suwałki, sejneńskim, augustowskim, grajewskim, monieckim i sokólskim),

mazowieckie (z wyjątkiem powiatów: żyrardowskiego, grójeckiego, białobrzeskiego, radomskiego, miasta Radom, lipskiego, zwoleńskiego, szydłowieckiego i przysuskiego),

kujawsko-pomorskie (w licznych powiatach centralnych i wschodnich, między innymi w Toruniu i Bydgoszczy),

wielkopolskie (w części centralnej i północnej).

W tych regionach przewidywane są słabe opady śniegu przechodzące w marznący deszcz lub mżawkę powodującą oblodzenia. Ostrzeżenia wygasną w środę do godziny 18.00.

Powieje silny wiatr, możliwe roztopy. IMGW ostrzega

Żółte ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują także w rejonach podgórskich województw podkarpackiego (powiaty: bieszczadzki, sanocki, krośnieński, jasielski) i dolnośląskiego (między innymi powiaty: kłodzki, ząbkowicki, dzierżoniowski, wałbrzyski, karkonoski oraz miasta Wałbrzych i Jelenia Góra).

Prognozowany jest wiatr o średniej prędkości do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do około 70 kilometrów na godzinę, wiejący z południa i południowego zachodu. Alerty wygasną w środę o godzinie 21.00.

Z kolei ostrzeżenia pierwszego stopnia przed roztopami wydano dla:

województwa podkarpackiego (powiat lubaczowski),

województwa lubelskiego,

województwa mazowieckiego (z wyjątkiem powiatów północnych i skrajnie południowo-zachodnich),

części województwa łódzkiego (między innymi powiaty: rawski, skierniewicki, łowicki i kutnowski).

Synoptycy prognozują wzrost temperatury powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. W środę maksymalna temperatura wyniesie od 2 do 4 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach minimalna temperatura ma oscylować między 0 a 3 stopnie, a maksymalna od 4 do 8 stopni Celsjusza. Suma opadów deszczu w ciągu 48 godzin może wynieść od 5 do 10 litrów na metr kwadratowy.

Alerty przed roztopami zaczną obowiązywać w środę o godziny 12.00 i potrwają do piątku do godziny 19.00.

