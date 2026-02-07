Alarm dla dorosłych! Polskie dzieci giną w milczeniu. „Niespodziewany wzrost”

Coraz więcej dzieci i młodzieży odbiera sobie życie. W grupie wiekowej 7-19 lat odnotowano w ubiegłym roku niespodziewany wzrost liczby samobójstw o 26,8 proc. (wbrew ogólnej tendencji spadkowej w całej populacji). Dzieci w kryzysie samobójczym nie otrzymują pomocy na czas. W domu doświadczają przemocy psychicznej, przybierającej czasem nieoczywiste formy. W sieci algorytmy bombardują ich treściami suicydalnymi. Nie ufają dorosłym, więc szukają wsparcia u rówieśników, którzy sami nie potrafią sobie z tym poradzić.
Z opublikowanych w styczniu danych Komendy Głównej Policji za 2025 rok wynika, że liczba samobójstw w Polsce spada. Nie są to duże spadki (1,4 proc. rok do roku), ale możemy mówić o utrzymującej się tendencji. Z tego pozytywnego trendu wyłamuje się grupa wiekowa, która budzi największy niepokój – wśród dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat odnotowano w ubiegłym roku 1925 prób samobójczych, 161 zakończonych śmiercią. Najmłodsze dzieci, w wieku 7-12 lat, 83 razy podjęły próby samobójcze, 5 zakończonych śmiercią. Po dwóch latach tendencji spadkowej w grupie pediatrycznej obserwujemy więc niespodziewany wzrost.
Rzeczywista skala zjawiska
