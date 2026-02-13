Zajączkowska-Hernik oburzona sytuacją w PE. Prawda jest zupełnie inna

Ewa Zajączkowska-Hernik zamieściła w mediach społecznościowych wpis, w którym postanowiła skrytykować jedno z głosowań w Parlamencie Europejskim.

Kontrowersje wokół głosowania w PE. Zajączkowska-Hernik oburzona

Polityczka Konfederacji poinformowała, że europosłowie opowiedzieli się przeciwko poprawce stwierdzającej, że „tylko biologiczna kobieta może zajść w ciążę”.

„Czy większości eurodeputowanych mózgi odjęło? 233 było przeciwko, 200 było za a 107 wstrzymało się od głosu. Czyli łącznie 340 europosłów nie potrafiło poprzeć tego oczywistego, biologicznego faktu” – stwierdziła Ewa Zajączkowska-Hernik.

„To jest jakiś kompletny upadek intelektualny i całkowite zaczadzenie umysłowe lewicową ideologią idiotów. Ci ludzie na serio sądzą, że również mężczyzna może zajść w ciążę. Was wszystkich to trzeba wysłać do wariatkowa, albo do podstawówki na biologię, a nie do europarlamentu” – oceniła.

Zajączkowska-Hernik oburzona głosowaniem w PE. Rzeczywistość jest inna

Jak się jednak okazuje, sprawa ma nieco poważniejszy wymiar niż to wynika ze słów polityczki Konfederacji. Debata, podczas której doszło do wspominanego wyżej głosowania, dotyczyła Zaleceń dla Rady ws. priorytetów Unii Europejskiej na 70. sesję Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Statusu Kobiet. To zalecenie nie jest w żaden sposób wiążącym aktem prawnym i nie wynikają z niego żadne konsekwencje.

Poprawka, o której napisała Ewa Zajączkowska-Hernik została złożona przez polityków skupionych we frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należą m.in. europosłowie PiS. Politycy wnioskowali, żeby dodać jako element wstępu do dokumentu zapis: „mając na uwadze, że tylko biologiczne kobiety mogą zajść w ciążę”. Poprawka przepadła jednak stosunkiem głosów 200 do 233, przy czym 107 europosłów wstrzymało się od głosu.

Podobna poprawka została przyjęta w grudniu 2025 roku. Wówczas PE zajmował się europejską inicjatywą obywatelską „Mój głos, mój wybór: na rzecz bezpiecznej i dostępnej aborcji”. Wówczas autorami także byli eurodeputowani z ECR.

