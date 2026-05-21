Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej. Prokuratura bada sprawę

W nocy z poniedziałku na wtorek w jednym z internatów w Szczecinie doszło do tragicznego zdarzenia. Rano w jednym z łóżek zostało znalezione ciało 19-letniego funkcjonariusza Straży Granicznej.

Dwie inne osoby, również funkcjonariusze, zostały przetransportowane do kliniki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Broniewskiego w Szczecinie. Nie zostały ujawnione jakiekolwiek informacje o ich stanie zdrowia. Z medialnych doniesień wynika, że wszyscy spożywali wcześniej alkohol.

Tragedia w internacie w Szczecinie. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz SG

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie zajmuje się wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia. Na miejscu zostały przeprowadzone szczegółowe oględziny. W piątek 22 maja odbędzie się sekcja zwłok 19-latka.

– Prokurator był na oględzinach w miejscu znalezienia zwłok. Czynności wykonywała też policja. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Jutro przeprowadzona zostanie też sekcja zwłok – przekazała w rozmowie z Polską Agencją Prasową prok. Julia Szozda, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

