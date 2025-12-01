Pilny alert RCB. Taką wiadomość otrzymali Polacy

W poniedziałek 1 grudnia tuż przed godziną 8:30 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty. Wiadomości trafiły do osób, które przebywały na terenie powiatu żywieckiego w województwie śląskim. Uwaga! Dziś (01.12) prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (smog). Unikaj aktywności na zewnątrz – brzmiał alert rozesłany za pomocą smsów.

Pył PM10 – dlaczego jest groźny dla zdrowia?

Pył PM10, przed którym ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w alercie, jest jednym ze składników smogu. Są to drobne cząstki zanieczyszczeń, które unoszą się w powietrzu. Ich rozmiary są tak niewielkie, że nie widać ich gołym okiem.

W praktyce jest to mieszanka sadzy, kurzu i resztek spalin, która łatwo rozprzestrzenia się po okolicy i utrzymuje się w powietrzu przez wiele godzin, a nawet dni. Cząsteczki te powstają głównie podczas spalania węgla i drewna w piecach, ale również podczas jazdy samochodów oraz w procesach przemysłowych.

Pył PM10 jest groźny dla zdrowia, ponieważ cząsteczki są na tyle niewielkich rozmiarów, że z łatwością dostają się do naszych dróg oddechowych i osadzają się w płucach.

Krótkotrwałe przebywanie w zanieczyszczonym powietrzu może powodować podrażnienie gardła, kaszel, duszności czy zaostrzenie astmy. Jeśli będziemy wdychać pył PM10 przez dłuższy czas wówczas znacząco zwiększy się ryzyko zapadnięcia na choroby serca, a także ryzyko przewlekłych problemów z oddychaniem.

Na szkodliwe działanie pyłu PM10 najbardziej narażone są dzieci, seniorzy oraz osoby z chorobami układu oddechowego. Eksperci alarmują, że w sezonie grzewczym stężenia PM10 w wielu polskich miastach przekraczają dopuszczalne normy, a smog staje się codziennym zagrożeniem.

