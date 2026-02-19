Karuzela i strzelnica przy kościele. W nieoczywisty spór włączył się kardynał Ryś

Na początku grudnia 2025 roku na placu przy kościele pw. Św. Rodziny przy dolnych Krupówkach stanęła karuzela w kształcie choinki i kilka straganów, m.in. ze strzelnicami. Co warto podkreślić, to nie duchowni oprotestowali ten ruch, ponieważ proboszcz parafii sam wynajął plac przedsiębiorcom. Na takie wykorzystanie placu nie zgadzało się miasto.

Zakopane. Przed zabytkowym kościołem postawili karuzelę i stragany

Wspomniana przestrzeń to bowiem jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów Zakopanego, a kościół należy do miejskich zabytków. Straż Miejska wystawiła siedem mandatów za ustawienie komercyjnych atrakcji w obrębie Parku Kulturowego. Cztery z nich przyjęto, pozostałych już nie.

Komendant Straży Miejskiej w Zakopanem Leszek Golonka w rozmowie z PAP podkreślał, że do sądu skierowano wniosek o ukaranie osób odpowiedzialnych za ustawienie straganów przy zabytku. Obiekty co prawda usunięto z końcem karnawału, ale spór przed sądem czeka na rozstrzygnięcie.

– Dlatego sporządziliśmy wniosek do sądu o ukaranie osób odpowiedzialnych za ustawienie karuzeli-choinki i straganów, w których funkcjonują m.in. strzelnice. Sporządziliśmy kompletną dokumentację fotograficzną obiektów – mówił komendant Golonka. Proboszcz wspomnianej parafii z Polską Agencją Prasową rozmawiać nie chciał.

Zakopane. Kardynał Ryś angażuje się w sprawę karuzeli

Na pytania dziennikarzy odpowiedział za to rzecznik prasowy Archidiecezji Krakowskiej ks. Piotr Studnicki. „W związku z zaistniałą sytuacją kard. Ryś jest gotowy spotkać się zarówno z proboszczem, jak i burmistrzem Zakopanego, aby wysłuchać obu stron i zapoznać się z wyjaśnieniami” – informował.

Ks. Studnicki dodawał, że według jego wiedzy proboszcz „nie otrzymał żadnych mandatów od Straży Miejskiej ani też nie został w żaden sposób poinformowany o wystąpieniu w tej sprawie do sądu”. Podkreślał, że nie uchyla się on od prawa. „W sprawach spornych to niezawisłe sądy mają zbadać sprawę i ocenić, czy doszło do naruszenia prawa” – zaznaczał.

Miasto Zakopane w oświadczeniu sprzeciwiało się komercyjnemu wykorzystaniu przykościelnego placu. W uzasadnieniu pisano, iż jest to teren w granicach Parku Kulturowego Krupówki i w otoczeniu kościoła wpisanego do małopolskiego rejestru zabytków. Uchwała zakazuje prowadzenia na takim obszarze działalności handlowej, usługowej i rozrywkowej poza lokalami.

„Z uwagi na przywiązanie do wiary i tradycji wyrażamy szczególną troskę o przestrzeń sakralną i zabytkową, która nie powinna być przekształcana w teren komercyjnej działalności rozrywkowej” – dodawali urzędnicy w komunikacie.

