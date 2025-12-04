Tajne obrady Sejmu. Oto czego mogą dotyczyć

Szef rządu podał dzisiaj na platformie X, że zwrócił się do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z wnioskiem o utajnienie fragmentu 47. posiedzenia. Nie podał jednak wielu szczegółów, poza jednym – że zamierza podzielić się z parlamentarzystami enigmatycznie brzmiącymi „informacjami”, związanymi z bezpieczeństwem.

Media – m.in. redakcja Polskiego Radia – wskazywały, że zapowiedź Donalda Tuska może mieć związek z listopadowymi działaniami hybrydowymi. Przypomnijmy – do jednego z nich doszło w miejscowości Mika na Mazowszu, gdzie ujawniono zniszczony przez ładunek wybuchowy fragment infrastruktury kolejowej. 39-latek i 41-latek – narodowości ukraińskiej – działać mieli, według ustaleń polskich śledczych, na polecenie rosyjskich służb. Wystawiono za nimi list gończy.

„Kryptoafera”

Najnowsze informacje ws. tajnych obrad przekazała w czwartek (4 grudnia) stacja Polsat News. Redakcja pisze nieoficjalnie, że część niejawnego posiedzenia może dotyczyć płatności za akty dywersji, dokonanymi za pośrednictwem kryptowalut (rodzaj cyfrowych odpowiedników pieniędzy).

Polska Agencja Prasowa pisała zaś, że będzie ona dot. „kryptoafery”i „rosyjskiego w niej śladu”.

Marszałek informował niedawno, że wniosek premiera Tuska trafił już na jego biurko. O tym, co dalej, wiadomo będzie za kilka godzin, po posiedzeniu. – [Na Prezydium Sejmu – red.] zdecydujemy dokładnie, jak to wszystko będzie wyglądało – wskazywał Czarzasty.

Harmonogram obrad Sejmu: Budżet 2026, związki partnerskie

5 grudnia, podczas 47. posiedzenia izby niższej, parlamentarzyści głosowali będą też m.in. nad poprawkami dot. budżetu na rok 2026.

Poza tym na sali plenarnej w piątek będzie miało też miejsce pierwsze czytanie rządowej nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających czy kolejne, dot. projektu ustawy o związkach partnerskich.

