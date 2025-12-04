Zderzenie pod Warszawą. Korek na 20 km na S2

W czwartek 4 grudnia chwilę przed godziną 6.10 na trasie S2, kilometr za Konotopą w stronę Opaczy, doszło wypadku – przekazał portalowi warszawa.naszemiasto.pl młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Zderzył się TIR oraz dwa samochody osobowe. Na miejscu pojawiły się policja i służba autostradowa, które zabezpieczały miejsce kolizji oraz kierowały ruchem.

Warszawa. Korek na S2 po wypadku. Miał 20 km długości

Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło podczas zmiany pasa ruchu przez ciężarówkę. Kierowca nie zauważył auta jadącego prawym pasem i zepchnął je na pobocze. Pojazd uderzył z kolei w następny. Uszkodzone samochody nie były w stanie zjechać na pobocze i zostały na lewym i środkowym pasie, całkowicie je blokując. Pojazdy czekały na usunięcie przez lawetę.

Z kolei TIR zjechał kilkadziesiąt metrów dalej na pas awaryjny. Kierowcy biorący udział w kolizji byli trzeźwi – podało TVP3 Warszawa. Wydarzenie spowodowało korek. Na autostradzie A2 zaczął się na wysokości węzła w Pruszkowie, a zator na trasie S8 był od Bemowa. Początkowo kierowcy mieli w obie strony około siedmiu kilometrów zatoru. Z czasem korek miał prawie 20 kilometrów i sięgał Grodziska Mazowieckiego. GDDKiA przewidywała czas utrudnień na dwie godziny.

