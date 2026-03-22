Watykan uderzył w administrację USA. „To odrażające”

Tomasz Terlikowski – dziennikarz, który specjalizuje się m.in. w tematyce kościelnej – przypomniał, jak na wojenne komunikaty prasowe Białego Domu reagował m.in. kardynał Blaise Cupich. „To odrażające” – komentował metropolita Chicago.

Takie słowa nie dziwią, bowiem od początku wybuchu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie (w rejonie Zatoki Perskiej) administracja USA i Donald Trump (m.in. na platformie TRUTH Social) publikują materiały, które część osób zwyczajnie oburzają. Na nagraniach widać bombardowania, a w tle słychać radosną muzykę. Cała operacja wojskowa pokazywana jest z lekkością i dumą, a przecież w tym samym momencie giną lub ranni zostają niewinni cywile.

„Prawdziwa wojna z prawdziwą śmiercią i prawdziwym cierpieniem traktowana jak gra wideo” – wskazywał kard. Cupich z niedowierzaniem. Co ważne, podobne zdanie o wojnie ma sam papież Leon XIV, który – choć nieco łagodniej je wyraził. Ostrzegał on bowiem włoskich dziennikarzy, by nie ulegali propagandzie i nie ukazywali dramatu tak, jak próbują sprzedać go światu Stany Zjednoczone.

Tomasz Terlikowski: Polityki Donalda Trumpa z nauczaniem Kościoła nie da się pogodzić

Terlikowski w tekście dla Wirtualnej Polski przypomniał, że Stolica Apostolska „od pontyfikatu Franciszka I znajduje się na jednoznacznym kursie kolizyjnym z trumpistowskim populizmem”.

„I Franciszek, i Leon XIV wielokrotnie pokazywali, że nie da się pogodzić ani retoryki, ani polityki Donalda Trumpa z nauczaniem Kościoła” – zaznaczył.

