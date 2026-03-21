Katolicki biskup chce ominąć celibat. Czy Watykan przymknie oko?

Biskup diecezjalny Antwerpii – Johan Bonny – stracił nadzieję na to, że satysfakcjonująca liczba mężczyzn zacznie zgłaszać się do seminariów. Młodzi nie odczują „powołania”, w kościołach jest coraz mniej księży. Jak tak dalej pójdzie, w wielu miejscach po prostu zabraknie duchownych, co oznacza brak dostępu do sakramentów.

Dlatego też – po długich rozważaniach – postanowił on, że będzie święcił żonatych mężczyzn. Poinformował już o tym wiernych – opublikował w tej sprawie list, gdzie szczegółowo opisał swoje plany.

Bp Bonny chce w ciągu dwóch najbliższych lat wyłonić kandydatów na duchownych, a następnie wyświęcić ich – pomimo faktu, że ci nie będą żyć w celibacie – podała agencja Reutera.

Za taki ruch biskup może zostać ukarany ekskomuniką

Czy hierarcha kościelny z Belgii może tak postąpić? Nie za bardzo – zakazują mu tego dokumenty kościelne. Gdyby chodziło o wyznanie prawosławne, to – jak najbardziej – księża (zwani potocznie popami) rzeczywiście mogą mieć żony, ale mowa o katolicyzmie, który słynie m.in. właśnie z tego, że wciąż podtrzymuje starą (a jak twierdzi wielu – mocno przestarzałą, nieprzystającą do obecnych czasów) tradycję.

Jak przypomniał portal Interia, gdyby biskup z Antwerpii rzeczywiście zdecydował się wyświęcić żonatych mężczyzn na księży, mógłby zostać ukarany przez papieża (przez Stolicę Apostolską). Watykan nałożyć mógłby na niego najwyższą karę – ekskomuniki, co oznacza wykluczenie (pod pewnymi warunkami odwracalne) ze Wspólnoty kościelnej.

Choć w katolicyzmie temat celibatu powraca, to raczej nie zanosi się na to, by w najbliższych latach którykolwiek z Biskupów Rzymu zniósł obowiązek celibatu z duchowieństwa.

Celibat w Kościele katolickim obowiązuje od ponad 900 lat

Księdzem mogą zostawać tylko osoby bezżenne – tak jest od 903 lat (licząc od Soboru Laterańskiego I w 1123 roku). W pierwszym tysiącleciu istnienia Kościoła celibat był dobrowolny.

Tych grzechów „zwykły” kapłan nie może odpuścić. Ksiądz ostrzegł wiernychCzytaj też:

Ksiądz ostrzegł wiernych, chodzi o spowiedź. „To jest złe”