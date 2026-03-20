Komunia dla rozwiedzionych? Papież Leon XIV poparł kontrowersyjny dokument

Leon XIV, dekadę po kontrowersyjnym dokumencie papieża Franciszka, postanowił odnieść się do problemu komunii świętej, udzielanej rozwodnikom. Swój pogląd przedstawił w przesłaniu, które ogłosił w czwartek 19 marca.

Leon XIV o rozwodach. Oparł się na nauce Franciszka

„Dnia 19 marca 2016 roku papież Franciszek ofiarował Kościołowi powszechnemu promienne przesłanie nadziei na temat miłości małżeńskiej i rodzinnej, Adhortację apostolską Amoris laetitia” – pisze Leon XIV.

„W dziesiątą rocznicę tego wydarzenia pragniemy podziękować Panu za impuls, jaki dał studium i nawróceniu duszpasterskiemu Kościoła, a także prosić go o odwagę, aby kontynuować tę drogę, wciąż na nowo przyjmując Ewangelię, z radością, że możemy ją wszystkim głosić” – kontynuował Ojciec Święty.

Przywołał nauczania Soboru Watykańskiego II o rodzinie, będącej „fundamentem społeczeństwa”, darem od Boga i swoistą „szkołą pełniejszego człowieczeństwa”. Leon XIV wspomniał nie tylko o adhortacji „Amoris laetitia” Franciszka, ale też „Familiaris consortio” św. Jana Pawła II. Jak mówił, pobudziły one zaangażowanie Kościoła w służbie młodym, małżonkom i rodzinom.

Watykan. Papież poruszył temat rozwodników

Oceniał, że stanowisko Franciszka uwzględniło „zmiany antropologiczno-kulturowe” ostatnich 35 lat i podkreślał, że daje ono „cenne nauczanie”, które zasługuje na pogłębianie. Dostrzegł w nim nadzieję, płynącą z miłosiernej obecności Boga. Przypominał przy tym, że Franciszek potwierdzał potrzebę znalezienia nowych dróg duszpasterskich i umocnienia wychowania dzieci. Kościół zachęcał do „towarzyszenia, rozeznawania i integrowania”.

„Aby służyć misji głoszenia Ewangelii rodziny młodym pokoleniom, musimy nauczyć się przywoływać piękno powołania do małżeństwa właśnie poprzez uznanie kruchości, tak aby rozbudzić ufność w działanie łaski i chrześcijańskie pragnienie świętości” – stwierdzał Leon XIV. Dodawał, że koniecznością jest także wspieranie rodzin, zwłaszcza cierpiących ze względu na ubóstwo i przemoc.

