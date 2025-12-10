Tusk pochwalił się spotem. PiS błyskawicznie ruszyło z kontrą

Film wstawił Donald Tusk. – Wróciłam do pracy po urodzeniu Zosi i dostałam podwyżkę. O, a to moja siostra Edyta z malutką Olą, która urodziła się dzięki rządowemu programowi in vitro. Mąż wraca nie tylko na święta, ale już na stałe. Zaczyna pracę przy budowie szybkiej kolei. U dziadków w końcu jest spokojnie. Korzystają z życia jak za dawnych lat, także dzięki babciowemu. W Polsce żyje się lepiej, kiedy jesteśmy razem. Bo to od rodziny zaczyna się rozwój i przyszłość Polski – mówi bohaterka spotu.

Podczas nagrania pojawia się m.in. informacja, że nauczyciele dostali 30 proc. podwyżki, dzięki in vitro urodziło się osiem tysięcy dzieci, a do Polski co roku wraca 20 tys. osób. Wspomniano też o 13. i 14. emeryturze oraz o wysokości tzw. babciowego, czyli 1 500 zł. Premier do zamieszczonego w mediach społecznościowych filmu dodał hasztag #RobimyNieGadamy.

Donald Tusk zamieścił spot. Wiceszef MON podał kolejne sukcesy

„Szczelność granicy wschodniej podniesiona z 36 do 98 proc., 200 miliardów złotych na obronność w 2026 r., blisko 43,7 mld euro z programu SAFE na obronność, pięć proc. PKB na obronność, pierwszy polski satelita w kosmosie, wybór partnera do programu ORKA, przed końcem roku jeszcze kilka bardzo dobrych informacji” – wymieniał wiceszef MON Cezary Tomczyk, podając dalej wpis Tuska.

„Proponuję zmienić hasło na: »Szponcimy nie gadamy«. Bliżej prawdy, a jeszcze »silniczki« pomyślą, że tak młodzieżowo i europejsko. W końcu to przecież młodzieżowe słowo roku. A poważnie po raz kolejny przypominam, że jest pan premierem, a nie twórcą internetowym” – odpowiedział premierowi etatowy doradca prezydenta Błażej Poboży.

PiS odpowiada na wideo Tuska. „Postanowiliśmy pokazać jaka jest prawda”

Zareagowało także PiS. „Mijają dwa lata koalicji 13 grudnia. Widzieliście ich billboardy? Postanowiliśmy pokazać, jaka jest prawda i nieco je zmienić! Seniorzy zasługują na szacunek, a nie cięcia. Rząd Tuska opowiada bajki, ale rzeczywistości nie przykryje żadna kampania. #GadająNieRobią” – zaznaczono w grafice na profilu partii. Podkreślono, że wysokość 14. emerytury została obniżona.

„Rząd Tuska dużo mówi o »pomocy Polakom«, a jednocześnie podwyższa VAT na żywność, uderzając w każdego z nas. Przestańcie oszukiwać Polaków” – brzmi z kolei komentarz do innego wpisu, gdzie zarzucono rządzącym podwyższenie VAT-u na żywność. „Mistrzowie roboty: przez dwa lata żadnej nowej inwestycji w kulturze z polskiego budżetu! Nawet nie zaczęli. Ale się narobił, żeby nic nie zrobić” – napisał Piotr Gliński.

Polityk PiS uderzył w premiera. Poszło o słowa w Niemczech

„Tusk nie dość, że nie upomniał się nawet o złotówkę z ponad sześciu bln złotych należnych Polsce za niemieckie zbrodnie, to jeszcze oświadczył, to Polska wypłaci odszkodowania ofiarom nazistowskich zbrodni z własnych pieniędzy” – przekonywał z kolei Bartosz Kownacki. Na zdjęciu premiera z kanclerzem Friedrichem Merzem wobec Tuska pojawiły się zarzuty, że „nie jest polskim premierem, tylko pełnomocnikiem Berlina w Warszawie”.

Czytaj też:

Wkrótce miną dwa lata Tuska na stanowisku premiera. Polacy ocenili jego pracęCzytaj też:

Zwiększa się różnica między KO i PiS. Najniższy rezultat Prawa i Sprawiedliwości w tym roku