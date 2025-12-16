Polska i Finlandia na czele nowej koalicji? „Nasze podejście jest bardzo pragmatyczne”

Szef polskiego rządu na konferencji prasowej krótko omówił temat szczytu. Jak przekazał, rozmowy skupiły się na wzmocnieniu bezpieczeństwa w regionie przed agresywnymi działaniami ze strony Rosji.

Szczyt krajów wschodniej flanki NATO. Tusk o roli UE

– Omówiliśmy jak skutecznie organizować prace na szczeblu Unii Europejskiej i jak zapewnić finansowanie dla flagowego projektu Straż Wschodniej Flanki, Tarczy Wschód i obrony na Bałtyku – wymieniał Donald Tusk.

Podkreślał przy tym rolę UE. – Bronimy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej z Rosją i Białorusią i potrzebujemy do tego instrumentów z Unii Europejskiej – przypominał. Zaznaczył, że Polska jest gotowa, by współprzewodniczyć koalicji państw wschodniej flanki razem z Finlandią.

– Możemy dzisiaj ogłosić z zadowoleniem, że mamy nadzieję, że Europa w końcu rozumie, że obrona wschodniej granicy to nasza wspólna odpowiedzialność, nie tylko narodowa odpowiedzialność Litwy, Polski innych krajów tego regionu. To wspólna europejska odpowiedzialność – mówił.

Polska i Finlandia na czele nowej koalicji?

Premier Polski zwracał uwagę, że nasz kraj łączą z Finlandią wspólne zagrożenia, rozumienie sytuacji oraz wspólne projekty. Jak dodawał, wzajemne zrozumienie potęguje dodatkowo fakt posiadania trudnych sąsiadów.

– Dość łatwo przychodzi nam współpraca. Postanowiliśmy, że będziemy współpracować również na niższych poziomach: ministrów obrony, doradców itd. To będzie stała współpraca i chodzi o to, jak skutecznie wykorzystywać fundusze europejskie, to jest oczywiste – deklarował.

Polityk przyznał, że potrzebna będzie pewna presja polityczna oraz uzgodniona wspólna argumentacja na forum Unii Europejskiej, ale jest optymistyczny co do rezultatów. – Nasze podejście jest bardzo pragmatyczne, jestem przekonany, że ten format i ta współpraca są kluczowe – mówił.

