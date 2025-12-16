Tarnobrzeg. 14-latek wtargnął do szkoły z maczetą. Nieoficjalne informacje o motywie

W poniedziałek 15 grudnia w jednej ze szkół podstawowych w Tarnobrzegu doszło do groźnego incydentu. Jak podaje rmf24.pl, policjanci w godzinach porannych otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że uczeń ósmej klasy przyniósł do szkoły maczetę.

Uczeń z maczetą w szkole. Reakcja pracownika zapobiegła tragedii?

Pracownik placówki, który zwrócił uwagę nastolatkowi, został przez ucznia kilkakrotnie uderzony trzonkiem. Chwilę później 14-latek uciekł z miejsca zdarzenia. Został zatrzymany niedaleko szkoły przez wezwany na miejsce patrol policji. Wiadomo, że 59-letni pracownik szkoły nie odniósł poważnych obrażeń.

Głos w sprawie zabrała podinsp. Beata Jędrzejewska-Wrona, oficer prasowy policji w Tarnobrzegu. – Zdecydowana postawa tego mężczyzny, który krzyknął i zwrócił uwagę na przedmiot, który miał przy sobie ten uczeń, spowodowała, że nastolatek uciekł ze szkoły i nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał – podkreśliła. Jak dodała podinsp. Jędrzejewska-Wrona, nastolatek w chwili zatrzymania „był roztrzęsiony”. Nie był pod wpływem alkoholu ani narkotyków. – Na miejscu pracowało ok. 20 policjantów, którzy nie tylko zabezpieczali ślady i monitoring, ale również w każdej klasie przeprowadzali rozmowy, żeby wyciszyć emocje – dodała.

Nieoficjalne ustalenia dot. możliwego motywu 14-latka

Nastolatek trafił do Policyjnej Izby Dziecka w Rzeszowie. Usłyszał zarzuty usiłowania spowodowania uszczerbku na zdrowiu oraz przygotowania do zabójstwa. Lokalny portal Nowiny24 poinformował nieoficjalnie, że matka 14-latka miała zostać niedawno zwolniona ze szkoły, do której chodził nastolatek, co mogło wywołać w nim chęć zemsty. Policja nie potwierdza tych doniesień. Nie przekazuje też informacji o możliwych motywach działania chłopaka. Decyzją sądu 14-latek zostanie umieszczony w schronisku dla nieletnich.

