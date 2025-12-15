Tak Niemcy widzą Donalda Tuska. „Kartoflany nos”

W sobotę minęły dwa lata, od kiedy Donald Tusk został ponownie zaprzysiężony na szefa polskiego rządu. Z tej okazji dziennikarze niemieckiego Deutsche Welle przeprowadzili sondę uliczną i zapytali obywateli o to, czy znają mężczyznę przedstawionego na zdjęciu. Jak się okazuje, choć wiele osób rozpoznało na fotografii polskiego premiera, nie wszystkim poszło to tak łatwo.

Pierwszy z zapytanych odpowiedział bez zająknięcia: „Tak. Donald Tuk”. – Był kiedyś w Europie, pełnił tam funkcję przywódczą. Teraz jest w Polsce, z tego co wiem, szefem rządu. Mam o nim bardzo dobre zdanie, ponieważ stanowi pewnego rodzaju przeciwwagę wobec tamtejszej sceny prawicowej – stwierdził.

twitter

– Prezydent Polski. Był kiedyś przewodniczącym Rady Europejskiej. Jest trochę bardziej liberalny niż Kaczyński. – stwierdził inny pytany, myląc stanowisko szefa rządu. – To jest premier Polski. Donald, tak? Jak Donald Trump. Ja go lubię. Jest katolikiem. Ja też jestem katoliczką – dodała inna pytana.

Nie wszyscy rozpoznali Donalda Tuska. „Kartoflany nos. Niemcy”

Niektórzy mieli jednak większe trudności z rozpoznaniem Donalda Tuska. – Wydaje mi się, że to kanclerz Niemiec, prawda? Nie? Nie mam pojęcia – stwierdziła jedna z ankietowanych osób. – Nie, nie znam go, nic mi to zdjęcie nie mówi – przyznała kolejna. – Nie. Jestem imigrantem, przepraszam – powiedział pytany mężczyzna

Byli jednak i tacy, którzy pomylili się w swoich opiniach dość znacznie. – Kartoflany nos. Niemcy – ocenił pytany mężczyzna. – Powiedziałabym, że jest raczej z prawicy, ale to tylko na podstawie stereotypów. Nie wygląda supersympatycznie, ale tak naprawdę nie wiem – stwierdziła ankietowana kobieta. – To on teraz doprowadził do tego, że LGBTQ w Polsce będzie zakazane, prawda? Chyba do tego wszystko zmierza – odpowiedziała kolejna.

Czytaj też:

Nawrocki bez litości dla Tuska. Zarzucił mu jedną rzeczCzytaj też:

Premier wywołał poruszenie w sieci. Tym zdaniem podsumował dwa lata rządów