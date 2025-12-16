Nowe informacje o zatrzymanym studencie KUL-u. Miał w domu Koran i broszury o islamie

Prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej we wtorek 16 grudnia poinformowała opinię publiczną o wynikach oględzin telefonu, należącego do aresztowanego studenta KUL-u. Jak ujawniono, Mateusz W. kontaktował się m.in. z przedstawicielami Państwa Islamskiego.

Student KUL-u planował zamach. Kontaktował się z terrorystami

19-latek miał też gromadzić informacje o materiałach wybuchowych i miejscach ich zakupu. Śledczy zapewniają, że jego działania nie wyszły poza fazę przygotowania.

– Z oględzin jego telefonu komórkowego, który jest tutaj istotnym materiałem dowodowym w sprawie, wynika, że jego działanie ograniczało się w zasadzie do prowadzenia rozmów o tym, że planuje on przygotować jakiś zamach w miejscu publicznym, gdzie znajdowałoby się 10-20 osób i pada tam sformułowanie, że np. na jarmarku, przy czym nie ma tam sformułowania dotyczącego konkretnego miejsca – przekazała.

Podkreślała przy tym, że nie kupił on materiałów wybuchowych. – Jeżeli mamy trzymać się ściśle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, to z oględzin telefonu komórkowego wynika, że chodziło o fazę wczesną, o fazę przygotowania, prowadzenie rozmów, gromadzenie informacji – podkreślała.

– Prowadził rozmowy dotyczące przygotowań do organizowania tego zamachu, gromadził różnego rodzaju informacje, ale w wyniku działań służb, w wyniku monitoringu internetu został zatrzymany – mówiła dalej. Rozmowy na temat zamachu miał prowadzić „z inną ustaloną osobą”.

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał z kolei we wtorek, że 19-latek to Polak, mieszkaniec środkowej Polski, którego rodzice są również Polakami. Zapewniał, że w tej sprawie „nie ma śladu rosyjskiego”.

Zatrzymany został 30 listopada przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w mieszkaniu w Lublinie. „Planował również wstąpienie do organizacji terrorystycznej, aby uzyskać pomoc w zakresie realizacji zamierzonych działań. Celem przestępstwa było zastraszenie wielu osób, a także wsparcie Państwa Islamskiego” – informował Dobrzyński na X.

Zatrzymany student KUL-u pochodził z województwa łódzkiego

Nieoficjalnie Onet dodawał, iż zatrzymany student to mieszkaniec niewielkiej miejscowości w województwie łódzkim, który w Lublinie wynajmował mieszkanie. Choć znaleziono u niego Koran i broszury religijne, to wychował się w katolickiej rodzinie, która nie miała nic wspólnego z islamem czy organizacjami terrorystycznymi.

Również nieoficjalną informacją jest ta, dotycząca jego reakcji. Miał być bardzo zaskoczony widokiem funkcjonariuszy i nie stawiał oporu. Nie próbował uciekać, spokojnie podporządkował się poleceniom służb. Za planowanie zamachu terrorystycznego, w którym mieli zginąć ludzie, grozi mu wiele lat więzienia, łącznie z dożywociem.

