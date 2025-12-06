Sikorski ostro odpowiedział Muskowi. Niespodziewanie przedsiębiorca przywołał wpis Tuska

Komisja Europejska nałożyła 120 mln euro kary na platformę X za naruszenia przepisów o usługach cyfrowych. Jej właściciel, Elon Musk ocenił, że kara dotyczy nie tylko firmy. Pisał, że „UE nałożyła tę szaloną karę nie tylko na X, ale także na niego osobiście, co jest jeszcze bardziej szalone!”. W kolejnych wpisach porównał unijnych komisarzy do „komisarzy Stasi” i zagroził „efektem Streisand”. Stwierdził również, że „Unia Europejska powinna zostać zniesiona”, a następnie zapytał: „Ile czasu minie zanim UE przestanie istnieć?”.

Sikorski odpowiada Muskowi. „Leć na Marsa”

Do słów Elona Muska entuzjastycznie odniósł się były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew. „Dokładnie” – napisał rosyjski polityk, nie szczędzący w ostatnich latach agresywnych słów w kierunku Unii Europejskiej.

Reakcja przedstawicieli Rosji została podchwycona przez wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który skomentował, że antyunijna retoryka wspiera zarówno „tych, którzy chcą zarabiać na sianiu nienawiści, jak i tych, którzy chcą Europę podbić”. Sam minister ostro zareagował także na wpisy Elona Muska. „Leć na Marsa. Tam nie ma cenzury nazistowskich salutów” – napisał na platformie X, nawiązując do gestu, który miliarder podczas wydarzenia związanego z inauguracją Donalda Trumpa.

Nie tylko Sikorski. Musk przywołał wpis Tuska

Na tym jednak nie koniec sobotnich powiązań Elona Muska z Polską. Amerykański przedsiębiorca w innym wpisie podał dalej słowa premiera Donalda Tuska. „Drodzy amerykańscy przyjaciele, Europa jest waszym najbliższym sojusznikiem, a nie waszym problemem. Mamy wspólnych wrogów. Przynajmniej tak było przez ostatnie 80 lat. Musimy się tego trzymać, to jedyna rozsądna strategia naszego wspólnego bezpieczeństwa. Chyba że coś się zmieni” – napisał szef polskiego rządu.

Elon Musk skomentował to słowami: „Jeśli połączysz Donalda Trumpa i Elona Muska, otrzymasz…”. „Kocham Europę, ale nie biurokratycznego potwora, jakim jest Unia Europejska” – dodał w kolejnym wpisie.

