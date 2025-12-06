Stanowski zapytał prezydenta Nawrockiego o ministra Żurka. Wtedy się zaczęło

Kiedy prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania nominacji dla 46 sędziów, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zasugerował, że może mu grozić za to odpowiedzialność. – Prezydent Karol Nawrocki bez zmiany konstytucji chce wprowadzić system prezydencki. Jest poza prawem, wchodzi na drogę łamania konstytucji, co może się skończyć Trybunałem Stanu. Wielu prawników już prowadzi rozmowy w tej sprawie – mówił w połowie listopada na antenie Polsat News przedstawiciel rządu.

Prezydent zmierzyłby się z ministrem sprawiedliwości? „Mamy ważniejsze sprawy”

W sobotę podczas wizyty w charytatywnym mikołajkowym programie Kanału Zero prezydent został zapytany przez Krzysztofa Stanowskiego o słowa ministra sprawiedliwości oraz o to, czy obawia się, że zostanie postawiony przed Trybunałem Stanu. – W ogóle się nie obawiam pana ministra Żurka, po pierwsze. Po drugie, jestem zaniepokojony, że pan minister Żurek nie zna konstytucji i wyroków Trybunału Konstytucyjnego – odpowiedział.

Jak stwierdził prezydent, „ostatnio widział człowieka, który jak aligator albo jak bohater stał w gronie kobiet z ręką w kieszeni i mówił nawet, że jest gotowy do tego, żeby się z nim zmierzyć w sensie fizycznym. – Myślę, że mamy przed sobą dużo poważniejsze sprawy z ministrem sprawiedliwości – powiedział Karol Nawrocki.

– Ale chętnie by mu pan władował, no powiedzmy sobie szczerze – zapytał twórca Kanału Zero. – Panie redaktorze, mamy dużo ważniejsze sprawy dzisiaj z ministrem sprawiedliwości – odpowiedział Karol Nawrocki. – Ale w wolnym czasie – nie dawał za wygraną Krzysztof Stanowski. – Powtórzę jeszcze raz. Mamy dzisiaj dużo ważniejsze sprawy z panem ministrem sprawiedliwości, niż moje szybkie zgaszenie światła panu ministrowi sprawiedliwości – uciął prezydent.

Prezydent chce zmian ustrojowych. „To jest przerażające”

Prezydent podkreślił, że nie chodzi o mierzenie się z ministrem sprawiedliwości, a o to, aby trzymać się konstytucji. Niedługo powołana Rada ds. Naprawy Ustroju Państwa i rada konstytucyjna zaproponują konkretne rozwiązania dla polskiego ustroju. Przecież my dzisiaj funkcjonujemy w państwie, w którym nie ma legalnie powołanego Prokuratora Krajowego – zapowiedział Karol Nawrocki, nawiązując do swojej propozycji.

– Żyjemy w państwie, gdzie nikt nie wie już, co jest legalne, a co nie jest legalne, bo każdy ma swoją optykę i gubimy się w tych wszystkich komunikatach – skomentował propozycję prezydenta Krzysztof Stanowski. – To jest przerażające. Mówię to jako Prezydent RP – odpowiedział Karol Nawrocki.

I kontynuował. – Dlatego systemowe zmiany zaproponuję w polskim prawie. Dlatego nie godzę się na to, aby jedni sędziowie oceniali status drugich sędziów, tylko sędziowie są jedną z trzech władz w Rzeczypospolitej i mają wydawać wyroki w imieniu Rzeczpospolitej, a prezydent, niezależnie od tego, co powie minister Żurek i co mu się wydaje, będzie strażnikiem konstytucji, będzie zachowywał się tak, jak wskazuje mu Konstytucja RP – powiedział prezydent.

