Nawrocki znalazł „straszak na rząd”. Szykuje się kolejna awantura?

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało w listopadzie projekt nowelizacji ustawy o KRS. Zakłada on, że wybory sędziów do KRS ma organizować Państwowa Komisja Wyborcza. Nowe przepisy dawałyby prawo głosu każdemu sędzi a co więcej, część spośród osób awansowanych z udziałem KRS w obecnym kształcie miałaby prawo kandydowania.

Rząd chce zmian w ustawie o KRS

Na razie nie wiadomo, jak do pomysłu podejdzie Karol Nawrocki. – Jeżeli prezydent nie zdecyduje się na podpisanie tej ustawy, to nową KRS, już w maju 2026 r., będzie musiał powołać Sejm, w którym większość ma obecna koalicja rządząca. To, jak podejrzewam, niekoniecznie jest na rękę prezydentowi – powiedział „Rzeczpospolitej” Sławomir Pałka.

Wiceminister sprawiedliwości dodał, że „zaproponowany przez resort projekt pozwala wyłonić nową KRS w sposób demokratyczny i transparentny”. – Do Rady mogliby dostać się także sędziowie powołani po 2017 roku, co zapewniłoby lepszą reprezentację środowiska sędziowskiego – komentował.

Nawrocki kontra Żurek. Awantura o zmiany w ustawie o KRS

Tymczasem z ustaleń „Dziennika Gazety Prawnej” wynika, że na początku nowego roku Karol Nawrocki ma zgłosić własny projekt ustawy dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa. Rozwiązanie zaproponowane przez prezydenta zakłada, że sędziów do KRS ma wybierać Sejm, jednak zmienić ma się sposób ich wyboru przez izbę niższą i liczba sędziów potrzebna, by zgłosić kandydaturę do Sejmu.

– W niedługim czasie Karol Nawrocki chce powołać Radę ds. Naprawy Ustroju Państwa, której zadaniem będzie m.in. opracowanie projektu ustawy dotyczącej KRS, aby mogła ona być zaprezentowana najpóźniej w styczniu przyszłego roku — przekazał w rozmowie z dziennikiem Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta.

Jeden z przedstawicieli Pałacu Prezydenckiego, który chciał zachować anonimowość przekazał, że „jeśli propozycja Karola Nawrockiego zostanie odrzucona, to może się on zdecydować na zorganizowanie w tej sprawie referendum”. Ta zapowiedź ma być rodzajem „straszaka” na rząd Donalda Tuska.

