Zełenski ujawnia ustalenia rozmów. Padają kluczowe deklaracje

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że odbył długą rozmowę telefoniczną ze specjalnym wysłannikiem USA Steve’em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, zięciem prezydenta Donalda Trumpa. Dyskusja dotyczyła kluczowych kwestii związanych z zakończeniem wojny i ograniczeniem ryzyka kolejnej agresji Rosji.

„Omówiliśmy wiele aspektów i przeanalizowaliśmy kluczowe kwestie, które mogą zapewnić zakończenie rozlewu krwi i wyeliminować zagrożenie nową pełną inwazją Rosji” – przekazał Zełenski w serwisie X. Podkreślił również, że Ukraina chce „kontynuować współpracę w dobrej wierze ze stroną amerykańską”, a także podziękował Donaldowi Trumpowi za „intensywne podejście do negocjacji”.

W rozmowach uczestniczyli także sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow oraz szef Sztabu Generalnego gen. Andrij Hnatow, którzy w ostatnich dniach prowadzili konsultacje z amerykańską delegacją na Florydzie. Prezydent zapowiedział, że oczekuje od nich szczegółowego raportu. Wskazał również, że nie wszystkie ustalenia mogą być omawiane telefonicznie, dlatego konieczne będzie dopracowanie propozycji na poziomie zespołów.

W poniedziałek rozmowy w Londynie. Dotyczą tzw. koalicji chętnych

Już wcześniej władze USA informowały, że w sobotę kontynuowane będą rozmowy dotyczące zakończenia wojny. Zełenski zapowiedział natomiast, że w poniedziałek uda się do Londynu, gdzie przedstawi europejskim przywódcom wyniki amerykańsko-ukraińskich konsultacji.

Poniedziałkowe spotkanie będzie dotyczyć tzw. koalicji chętnych. Udział w nim wezmą prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz.

„Ukraina może liczyć na nasze niezachwiane wsparcie. Właśnie na tym polegają wysiłki, które podjęliśmy w ramach Koalicji Chętnych. Będziemy kontynuować te wysiłki wraz z Amerykanami, aby zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa, bez których nie ma silnego i trwałego pokoju” – zapowiedział prezydent Francji w mediach społecznościowych.

