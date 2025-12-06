Fałszywy alarm w Lubartowie. Samorząd tłumaczy, jak do tego doszło

Władze samorządowe poinformowały, że sygnały ostrzegawcze zostały aktywowane po otrzymaniu komunikatu o „natychmiastowym zagrożeniu uderzeniami z powietrza dla powiatu lubartowskiego”. Jak podkreślono później w oficjalnym oświadczeniu, alarm wynikał z „błędu spowodowanego czynnikiem ludzkim”.

Do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dotarła nad ranem informacja odebrana „drogą streamingową”, mająca pochodzić z innego powiatu. Pracownicy PCZK przekazali ją do miast i gmin, które uruchomiły syreny. Po przybyciu do starostwa urzędnicy nawiązali kontakt z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie. „Dyżurny WCZK w Lublinie nie potwierdził informacji o natychmiastowym zagrożeniu z powietrza” – przekazały w komunikacie władze powiatu lubartowskiego. Po tej weryfikacji alarm odwołano.

Wojewoda żąda wyjaśnień. Na poniedziałek zaplanowano spotkanie

Syreny zawyły m.in. w Lubartowie, Ostrowie Lubelskim, Uścimowie, Firleju, Michowie, Kamionce, Abramowie, Jeziorzanach i Niedźwiadzie. Burmistrz Lubartowa Krzysztof Paśnik informował wcześniej, że sygnały zostały uruchomione „w związku z bieżącą sytuacją w Ukrainie”. W tym samym czasie Dowództwo Operacyjne RSZ raportowało o aktywności rosyjskiego lotnictwa i prewencyjnym poderwaniu polskich myśliwców, zapewniając, że „nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP”.

Wojewoda lubelski oczekuje od powiatu szczegółowego raportu i zapowiedział postępowanie wyjaśniające dotyczące źródła niepotwierdzonej informacji. W poniedziałek wezwał na spotkanie wszystkich starostów oraz kierownictwa centrów kryzysowych. Mają zostać omówione procedury dotyczące alarmowania oraz ustalenia związane z incydentem. Od wyników analiz zależą dalsze decyzje.

