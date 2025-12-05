Niespodziwany apel Sikorskiego do Zełenskiego. Wystarczyło jedno zdanie

Apel Karola Nawrockiego skierowany do Ukrainy wywołał falę komentarzy. Prezydent stwierdził, że domaga się symetrii w relacjach polsko-ukraińskich i oczekuje, że Wołodymyr Zełenski wyrazi wdzięczność wobec polskich żołnierzy i narodu polskiego za wsparcie, jakie otrzymuje od naszego narodu.

– Jeśli przeanalizujemy te setki tysięcy donacji, które trafiają w zakresie humanitarnym, w zakresie sprzętu wojskowego, amunicji, jeśli zobaczymy, jak wielkiego wysiłku dokonał naród polski w pomocy Ukrainie – podkreślił polityk.

– Liczymy, że Wołodymyr Zełenski uszanuje ten wysiłek Polaków i otworzy się też na pewne sugestie państwa polskiego i wyrazi wdzięczność wobec polskich żołnierzy, polskich obywateli i państwa polskiego – dodał Karol Nawrocki.

Sikorski zwrócił się do Zełenskiego. Zaskakujące słowa

Do sprawy odniósł się m.in. Radosław Sikorski. – Takie nachalne domaganie się przeprosin, hołdów, w sytuacji, w której oni walczą o życie, budzi mój niesmak – stwierdził szef MSZ w rozmowie z RMF FM. Minister dodał jednak, że „z drugiej strony Wołodymyrowi Zełenskiemu korona by z głowy nie spadła, gdyby przejeżdżając przez Polskę, poprosił o wizytę w Pałacu Prezydenckim”.

Na uwagę, że zgodnie z zasadami dyplomacji to prezydent młodszy stażem odwiedza tego, który jest starszy, polityk KO odparł, że sprawa jest oczywista, jednak wojna ma swoje prawa i okoliczności. – Mam nadzieję, że to nie pretekst do epatowania swoją niechęcią do kraju, który dzielnie walczy i który trzyma wojska Putina z dala od naszych granic – zastrzegł jednak szef MSZ.

Ukraina dziękuje Polsce za pomoc

W tym kontekście warto przypomnieć, że przywódca Ukrainy wielokrotnie dziękował Polsce za okazaną pomoc. Jestem wdzięczny Polsce za wsparcie podczas jej prezydencji w Radzie UE. Razem bronimy niepodległości Ukrainy, Polski i całego regionu zagrożonego przez Rosję – pisał w lipcu Wołodymyr Zełenski. Podziękowania kilkukrotnie składał również na ręce byłego prezydenta Andrzeja Dudy.

