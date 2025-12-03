Nawrocki żąda wdzięczności od Zełenskiego. W sieci zawrzało

„Domagam się symetrii w relacjach z Ukrainą i oczekuję, że prezydent W. Zełenski wyrazi wdzięczność wobec polskich żołnierzy i narodu polskiego za wsparcie, jakie otrzymuje od naszego narodu!” – napisał w mediach społecznościowych prezydent Karol Nawrocki.

Do wpisu głowy państwa dołączone było nagranie z fragmentem konferencji prasowej. – Jeśli przeanalizujemy te setki tysięcy donacji, które trafiają w zakresie humanitarnym, w zakresie sprzętu wojskowego, amunicji, jeśli zobaczymy, jak wielkiego wysiłku dokonał naród polski w pomocy Ukrainie, co się nie zmienia i co jest naszą stałą strategiczną, to liczymy także, że pan prezydent Wołodymyr Zełenski (…) uszanuje ten wysiłek Polaków i otworzy się też na pewne sugestie państwa polskiego i wyrazi wdzięczność wobec polskich żołnierzy, polskich obywateli i państwa polskiego – mówi na nim prezydent.

Prezydent o symetrii w stosunkach z Ukrainą. Wywołał oburzenie

Wpis prezydenta wywołał falę komentarzy. „Żenada” – stwierdził Kamil Dziubka, dziennikarz Onetu. „Szefowie służb mają przeprosić pana Karola Nawrockiego. Zełenski ma podziękować panu Karolowi Nawrockiemu. Pan Prezydent na pełnej” – napisał Bartosz Arłukowicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej.

„Domaganie się wdzięczności za swoje działania jest… słabe. Tym bardziej, że pomagając Ukrainie nie działamy altruistycznie tylko realizujemy własne strategiczne interesy. Każdy zabity żołnierz rosyjski, każdy zniszczony czołg osłabia możliwości ataku na nasz kraj” – ocenił prof. Tomasz Kamiński, politolog.

Mariusz Kowalczyk, dziennikarz „Press”, stwierdził za to: „Szkoda, że prezydent Nawrocki ma tylko tyle do zaproponowania w sprawie Ukrainy. Ale wiem, że w zanadrzu ma jeszcze rzeź wołyńską. Na tym jednak polskie propozycje się kończą. A potem zdziwienie, że nie ma nas przy stołach, gdzie zapadają decyzje”.

