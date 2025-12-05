Niecodzienna kłótnia w Sejmie. Poseł PiS naprawdę to powiedział

Piątek w Sejmie był pełen emocji. Zaczęło się od utajnionego na wniosek premiera Donalda Tuska posiedzenia, które dotyczyć miało przede wszystkim kryptowalut. Potem wybuchła debata poprzedzająca próbę przegłosowania prezydenckiego weta. A na koniec posłowie przyjęli budżet na przyszły rok.

Nie powinno więc wybitnie dziwić, że poselskie ławy w pewnych momentach rozgrzane były do czerwoności. Doskonałym dowodem na to będzie nagranie, które udostępnił w sieci minister sportu i turystyki, poseł Koalicji Obywatelskiej Jakub Rutnicki, a którego głównym bohaterem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartosz Kownacki.

„Patostreamer Kownacki w pełnej krasie – posłuchajcie sami co on mówi »dziwnie pobudzony« – ile trzeba mieć kompleksów, żeby komuś robić uwagi co do jego fizyczności…” – podpisał nagranie minister sportu.

Posłowie nie szczędzili sobie uprzejmości. Największe emocje wywołał tekst o włosach

Na nagraniu widzimy stojącego na sali plenarnej Bartosza Kownackiego, który trzyma w ręku telefon i nagrywa Jakuba Rutnickiego. – Miło, miło, co jeszcze powiesz? – pyta na samym początku poseł Koalicji Obywatelskiej, co wskazuje, że już wcześniej doszło między politykami do wymiany zdań. – Co jeszcze powiesz? – wtóruje mu poseł Prawa i Sprawiedliwości.

– Zobaczcie Kownackiego. Patostreamer Kownacki – mówi minister sportu. – Uczesz sobie włosy – odpowiada na to Bartosz Kownacki. – I jeszcze atakuje kogoś fizyczność. Zobaczcie jaka to jest patologia, ten człowiek. Próbuje fizycznie, że ktoś jest łysy zaatakować. Jeszcze pan coś powie? – pyta Jakub Rutnicki. – Żelu sobie nałóż – odpowiada poseł Prawa i Sprawiedliwości.

twitter

Na tym jednak wymiana zdań się nie kończy. – O widzicie, szanowni państwo, to jest Kownacki obrażający kogoś fizyczność. To jest ten człowiek, to jest ten poziom. Jeszcze pan coś powie? Będzie pan obrażał ludzi, którzy wyłysieli w życiu? – pyta dalej Jakub Rutnicki. – A co zrobisz? – odpowiada pytaniem Bartosz Kownacki. – Będzie pan obrażał? No to niech pan obraża dalej. Totalna patologia – kwituje minister sportu, po czym nagranie się urywa.

Czytaj też:

Najnowszy sondaż zaskakuje. Tyle wynosi przewaga KO nad PiSCzytaj też:

Burza wokół wypowiedzi Żurka. Konfederacja chce dymisji