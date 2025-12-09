Posłowie PiS „na widelcu”. Nie mieli wiedzy o kryptowalutach

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę dotyczącą rynku kryptowalut.

Weto prezydenta odnośnie kryptowalut. Sejmowi nie udało się go odrzucić

„Dziś Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podjął decyzję o zawetowaniu ustawy o rynku kryptoaktywów. Prezydent Karol Nawrocki korzysta z konstytucyjnej prerogatywy weta tylko wtedy, kiedy przepisy zagrażają wolnościom Polaków, ich majątkowi i stabilności państwa. A ta ustawa takie realne zagrożenia tworzy” – napisał w ubiegły poniedziałek na X rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz.

Posłów w piątek nie udało się odrzucić weta prezydenta – ustawa nie wejdzie w życie.

O kryptowalutach na antenie TVN24, w programie „Tak jest”, rozmawiali w poniedziałek poseł PiS Filip Kaczyński i senator KO Adam Szejnfeld.

Niewiedza polityków na temat kryptowalut

Polityków na początku rozmowy poproszono o wymienienie nazw pięciu kryptowalut, poza Bitcoinem. Żaden z nich nie był w stanie.

– Nie chce być nieprecyzyjny, ale kojarzę, że jest ich znacznie więcej – odpowiedział Kaczyński.

– Zawsze miałem duży dystans do wszelkiego rodzaju tej działalności, która bardzo często wiąże się z niejasnymi interesami – dodał Szejnfeld po tym, jak przyznał, że nie potrafi odpowiedzieć na pytanie prowadzącego rozmowę.

Politycy mieli również problemy z oszacowaniem liczby istniejących na świecie czy wymienieniem działających w Polsce rynków kryptowalut.

– Ja myślę, że jest znacznie ponad kilkadziesiąt – powiedział Kaczyński, dodając, że wie o tym, że celebryci mają własne kryptowaluty.

Prowadzący rozmowę wyjaśnił, że liczbę kryptowalut szacuje się na 23 tysiące. Senator KO i poseł PiS zgodzili się, że czują się, jak na egzaminie.

— Panie pośle, ale chyba nie byliśmy uprzedzeni, że będziemy tutaj egzaminowani — zaczął Szejnfeld.

— Trochę się czuję jak na egzaminie, panie redaktorze — dodał Kaczyński.

