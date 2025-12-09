Posłowie PiS „na widelcu”. Nie mieli wiedzy o kryptowalutach
Dodano: 
Bitcoin i inwestor w kryptowaluty, zdjęcie ilustracyjne
Bitcoin i inwestor w kryptowaluty, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock
Na antenie TVN24 poseł PiS i senator KO rozmawiali o kryptowalutach. Dziennikarz prowadzący rozmowę postanowił sprawdzić wiedzę polityków. Nie odpowiedzieli jednak oni poprawnie na żadne pytanie, jakie otrzymali.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę dotyczącą rynku kryptowalut.

Weto prezydenta odnośnie kryptowalut. Sejmowi nie udało się go odrzucić

„Dziś Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podjął decyzję o zawetowaniu ustawy o rynku kryptoaktywów. Prezydent Karol Nawrocki korzysta z konstytucyjnej prerogatywy weta tylko wtedy, kiedy przepisy zagrażają wolnościom Polaków, ich majątkowi i stabilności państwa. A ta ustawa takie realne zagrożenia tworzy” – napisał w ubiegły poniedziałek na X rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz.

Posłów w piątek nie udało się odrzucić weta prezydenta – ustawa nie wejdzie w życie.

O kryptowalutach na antenie TVN24, w programie „Tak jest”, rozmawiali w poniedziałek poseł PiS Filip Kaczyński i senator KO Adam Szejnfeld.

Niewiedza polityków na temat kryptowalut

Polityków na początku rozmowy poproszono o wymienienie nazw pięciu kryptowalut, poza Bitcoinem. Żaden z nich nie był w stanie.

– Nie chce być nieprecyzyjny, ale kojarzę, że jest ich znacznie więcej – odpowiedział Kaczyński.

– Zawsze miałem duży dystans do wszelkiego rodzaju tej działalności, która bardzo często wiąże się z niejasnymi interesami – dodał Szejnfeld po tym, jak przyznał, że nie potrafi odpowiedzieć na pytanie prowadzącego rozmowę.

Politycy mieli również problemy z oszacowaniem liczby istniejących na świecie czy wymienieniem działających w Polsce rynków kryptowalut.

– Ja myślę, że jest znacznie ponad kilkadziesiąt – powiedział Kaczyński, dodając, że wie o tym, że celebryci mają własne kryptowaluty.

Prowadzący rozmowę wyjaśnił, że liczbę kryptowalut szacuje się na 23 tysiące. Senator KO i poseł PiS zgodzili się, że czują się, jak na egzaminie.

— Panie pośle, ale chyba nie byliśmy uprzedzeni, że będziemy tutaj egzaminowani — zaczął Szejnfeld.

— Trochę się czuję jak na egzaminie, panie redaktorze — dodał Kaczyński.

Źródło: WPROST.pl / TVN24