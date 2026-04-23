Prezes TK chciał potwierdzenia zawiadomienia do prokuratury. Wyznaczył „nieprzekraczalny” termin

Prokuratura Krajowa w piątek 17 kwietnia poinformowała, że dzień wcześniej sędziowie Trybunału Konstytucyjnego Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek skierowali do Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę wymiaru sprawiedliwości oraz czworga sędziów TK wybranych przez Sejm. W komunikacie zwrócono uwagę, że nie przydzielono im stanowisk pracy i spraw do rozpoznania.

RMF FM poinformowało, że w poniedziałek Bentkowska i Szostek otrzymali od prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego pismo z prośbą o potwierdzenie informacji o złożeniu zawiadomienia. Szef TK podkreślił, że „ma to znaczenie dla oceny zachowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez pryzmat obowiązujących przepisów prawa oraz podjęcia w związku z tym zachowaniem przewidzianych przez prawo działań”.

Prezes TK ma zamiar wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec nowych sędziów? Wysłał pismo

Na udzielenie odpowiedzi wyznaczono dwa dni czasu. „Ze zdumieniem odnotowujemy skierowaną do nas prośbę/polecenie. Nie jest dla nas jasne, w jakim trybie oraz w ramach jakiego postępowania je do nas skierowano, w tym, na podstawie jakich przepisów (podstawie prawnej) wyznaczono ‘nieprzekraczalny’ termin odpowiedzi. Nie mniej z szacunku dla instytucji Trybunału Konstytucyjnego nie pozostaniemy bez odpowiedzi” – zareagowali Bentkowska i Szostek.

Sędziowie TK dalej wyjaśnili, że zgodnie z kodeksem postępowania karnego „każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję”. RMF FM spodziewa się, że korespondencja może być prowadzona dalej w związku z tym, że Święczkowski zapewne nie otrzymał takiej odpowiedzi, jakiej się domagał.

