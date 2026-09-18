Była prezeska TK Julia Przyłębska może mieć kłopoty. Prokuratura wszczęła śledztwo

We wtorek (15 września) przedstawiciel zespołu ds. zapobiegania negatywnym skutkom orzeczeń wydanych przez sędziów powołanych przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa po 2017 roku wszczął śledztwo – podała Prokuratura Krajowa.

Jest ono toczone w kierunku „wielokrotnego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych – sędziów Trybunału Konstytucyjnego uprawnionych do wyznaczania składów orzekających – polegającego na bezprawnym wyznaczaniu lub zmianie, zarówno personalnej jak i liczebnym, składów orzekających tego organu, z pominięciem ustawowych zasad ich wyznaczania określonych w (...) ustawie o organizacji i trybie postępowania przed TK”.

Według śledczych osoby zaangażowane w proces chciały „osiągnąć korzyści osobiste”. „W tym korzyści osobistej przez osoby powołane wadliwie do składu TK oraz przez przedstawicieli rządzącej większości parlamentarnej” – poinformowali przedstawiciele PK. Miało to poskutkować „utratą zdolności przez Trybunał Konstytucyjny do pełnienia funkcji niezależnego i bezstronnego organu kontroli konstytucyjnej”.

Doszło do przestępstwa?

Prokuratura wskazała, że postępowanie wszczęto w związku z zawiadomieniem złożonym przez znaną organizację – Helsińską Fundację Praw Człowieka. Jej przedstawiciele stwierdzili, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa w TK „w związku z dokonywaniem pozaustawowych i, w ocenie zawiadamiającego, bezpodstawnych zmian w składach orzekających tego organu”.

„W zawiadomieniu wskazano, że zmiany dotyczące zarówno składu personalnego, jak i liczebności składów orzekających, w tym zmiany składów z pełnego składu sędziów Trybunału na składy trzy lub pięcioosobowe, miały następować z naruszeniem przepisów ustawy o organizacji”. „Prokurator w ramach przeprowadzonych czynności sprawdzających zapoznał się z załączonym do zawiadomienia raportem Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego dotyczącym działalności Trybunału Konstytucyjnego w latach 2014-2017, publikacjami Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka odnoszącymi się do funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego w latach 2016-2021, a także przesłuchał zawiadamiającego w charakterze świadka” – przekazała prok. Anna Adamiak, rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego.

Jak przypomniała Telewizja Polska, pod koniec 2015 r. Julia Przyłębska została sędzią TK – o czym zdecydował Sejm (jak niedawno w przypadku s. Macieja Berka). Następnie awansowała na szefową konstytucyjnego organu. Z pełnienia funkcji prezeski TK zrezygnowała pod koniec 2024 r.

HFPC wskazała w zawiadomieniu, że za czasów prezesury Przyłębskiej miało dojść do nawet 170 „przypadków manipulowania składami orzekającymi” – wskazała TVP Info.

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