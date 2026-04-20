Kulisy działania TK. Skarga konstytucyjna ujawnia niewygodną prawdę o sądach

Wbrew pozorom celem zasadniczym rozpoznawania przez Trybunał Konstytucyjny skarg konstytucyjnych kierowanych przez obywateli nie jest eliminacja złego prawa, na podstawie którego państwo naruszyło ich prawa, najczęściej ograbiając ich z majątku. Oczywiście efektem wyroku TK jest przywrócenie stanu zgodności z prawem. Jednak celem ma być zgodna z zasadami państwa prawa eliminacja ze środowiska sędziów osób działających merytorycznie na szkodę wymiaru sprawiedliwości, czyli takich, którzy nie chcą być sędziami, bo się do tego nie nadają.

Obywatele i ich prawa nie mają znaczenia

Obecna koalicja rządząca publicznie prezentuje pogląd, że zepsuty i zniszczony przez PiS Trybunał Konstytucyjny należy naprawić, bo jest on bardzo potrzebny obywatelom, aby rozpoznawał ich skargi konstytucyjne. W rzeczywistości jest to wielopiętrowe przekłamanie. Ta władza jak i każda poprzednia, ma głęboko w nosie to czy uchwala prawo zgodne z konstytucją, a już na pewno nie zwraca uwagi na to, czy przepisy respektują konstytucyjne gwarancje ochrony praw obywateli. Rządzącym chodzi jedynie o zabawę w politykę. Poprzednio rządzący całkowicie uzależnili od siebie TK właśnie po to, aby legitymizował ich – nawet najgłupsze – polityczne pomysły. A po utracie władzy wykorzystywany jest, aby nic, co zepsuli nie zostało naprawione. Obywatele i ich prawa nie mają żadnego znaczenia.

Jak lekceważono TK

Najwyższy czas wreszcie to głośno mówić, że Trybunał Konstytucyjny był przez każdą władzę świadomie lekceważony, bo to ważny organ mający skutecznie zniechęcać polityków do realizacji celów partyjnych bez uwzględniania konstytucyjnych zasad. Ma więc zabezpieczać ochronę stabilności państwa i prawa obywateli, ale nigdy tego zadania nie wykonywał z winy polityków i sądów.

Normalnie funkcjonujący TK ma, na wniosek uprawnionych organów, badać zgodność z konstytucją uchwalanych ustaw, czyli jest to mechanizm wymuszający na rządzącej formacji politycznej uchwalanie prawa zgodnego z konstytucją, a nie jedynie z ich programem partyjnym.

Trudno znaleźć przykłady kierowania wniosków do TK przez posłów opozycji, gdy parlamentarna większość uchwali złą ustawę. Nawet koszmarnego „polskiego ładu” ówczesna opozycja, a dzisiejsza koalicja rządząca, nie zaskarżyła do TK. A teraz w rewanżu obecna opozycja nie zaskarżyła do TK wprowadzenia KSeF, choć dla każdego winno być oczywiste, że to wygoda administracji godząca we wszystkie w zasadzie podstawowe prawa obywateli/przedsiębiorców.

Dla obywateli zaś TK ma być zabezpieczeniem przed tym, że konkretne uchwalone przepisy, konkretne normy prawne nie będą naruszały ich konstytucyjnie chronionych praw. Jednak inicjować postępowania przed TK w takich sprawach mają sądy, w szczególności administracyjne, bo one rozpoznają najwięcej spraw dotyczących ingerencji państwa w prawa obywateli.

Czym jest skarga konstytucyjna

Powszechnie prezentowany jest pogląd, że możliwość składania przez obywateli skargi konstytucyjnej jest niezwykle ważnym prawem służącym do eliminacji przez Trybunał Konstytucyjny przepisów niezgodnych z ustawą zasadniczą. Nic bardziej mylnego i szkodliwego dla państwa. Skarga konstytucyjna to środek niezwykle skomplikowany, czyli niedostępny dla zdecydowanej większości skrzywdzonych obywateli. Jest on też bardzo spóźniony, bo można z niego skorzystać dopiero po prawomocnie przegranej sprawie w sądzie, czyli wiele lat po naruszeniu praw. Wielu poszkodowanych wcześniej umrze niż doczeka się wyroku TK

Dlatego powinno być oczywiste, zwłaszcza dla sędziów NSA, że zadaniem TK jest badanie zgodności z konstytucją ustaw i konkretnych przepisów, ale przede wszystkim na wniosek/pytanie sądów rozpoznających sprawy obywateli, gdzie skarżący zarzucają zastosowanie do nich przepisów, co do których występują wątpliwości czy są one zgodne z konstytucją.

Jeśli więc sędziowie rozpoznający skargę obywatela na rozstrzygnięcie, w której jest zarzut, że rozstrzygnięcie jest krzywdzące dla obywatela, bo narusza jego prawa konstytucyjnie chronione, to zadaniem każdego sądu jest bardzo wnikliwe odniesienie. I gdy są wątpliwości co do zgodności z konstytucją zastosowanego przepisu, to sąd nie może przyzwolić na stosowanie takiego przepisu. Ma albo odmówić jego stosowania, albo skierować pytanie do TK. Jeśli sąd taki zarzut zignoruje, nie odniesie się do niego albo przyzwoli na stosowanie takiego przepisu i da „dobrą radę” obywatelowi, że jak mu się przepis nie podoba, to może sam skierować pytanie do TK, to mamy oczywisty dowód na to, że taki sąd to nie sąd. Zwłaszcza jeśli obywatel po takim wyroku skieruje skargę konstytucyjną do TK i zostanie ona przyjęta do rozpoznania i uznana za słuszną.

W stosunku do sędziów, którzy zignorowali argument wątpliwości co do zgodności z konstytucją zastosowanego w decyzji przepisu winno być wszczęte postępowanie, bowiem jest to oczywiste z ich strony działanie na szkodę wymiaru sprawiedliwości. Bo to nie jest błąd w orzeczeniu, do którego każdy człowiek, w tym sędziowie, mają prawo. Takie zachowanie powinno dyskwalifikować te osoby do bycia sędziami. Tak samo jak nikt nie chce, aby nauczyciel geografii czy fizyki twierdził na lekcjach, że Ziemia jest płaska, bo jak otworzy oczy to tak właśnie widzi.

Celem zasadniczym skargi konstytucyjnej jest wskazywanie przez wyroki TK sędziów, z imienia i nazwiska, którzy działają na szkodę wymiaru sprawiedliwości, czyli nie powinni orzekać w kolejnych sprawach.

Problem jest poważny, bowiem co najmniej od 30 lat do TK największa liczba spraw dotyczących naruszenia praw obywateli kierowana jest przez obywatelskie skargi konstytucyjne, a nie przez sądy(!). Wynika z tego, że wielu sędziów nie zachowało się jak sędziowie, bo w istocie nie rozpoznawali spraw, jakie do sądu kierowali obywatele. Po co więc obywatelom takie sądy?

Jeśli państwo z tymi sędziami nie zrobi porządku, to nie ma się w ogóle po co zabierać za „naprawę” wymiaru sprawiedliwości.

Nowi sędziowie TK w ogniu krytyki. Podjęli pierwsze decyzje

Ślubowanie sędziów bez Nawrockiego. Bodnar ocenił trik KO