Sędzia TK o najbliższej przyszłości: Mamy przygotowanych kilka scenariuszy

Sędzia Dariusz Szostek w rozmowie z Wirtualną Polską przyznał na wstępie, że nie umie przewidzieć tempa zmian w Trybunale Konstytucyjnym. – To, czy zaprzysiężenie będzie szybkie, czy nie, to pytanie raczej do Pałacu, nie do nas, sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent ma obowiązek odebrać ślubowanie, a my jesteśmy zobligowani je złożyć – mówił, pytany o sędziego Macieja Berka.

Sędzia Szostek: Kancelaria Prezydenta wychodzi poza swoją rolę

Szotek nie krył, że Kancelaria Prezydencka wychodzi poza swoją role, żądając dowodów praktyki radcowskiej sędziego Berka. Wspominał o tajemnicy zawodowej, obowiązującej radców i mówił, że zostaje się nim w momencie wpisu na listę. – Praca radcy to nie tylko występowanie przed sądem, ale i opinie czy ekspertyzy – wielu profesorów, którzy nigdy nie stanęli w sądzie, jest radcami prawnymi – dodawał, zbijając argumenty przeciwników Berka.

– Skoro jest zaświadczenie z właściwego organu o wpisie na listę, to jest to w pełni wystarczający dokument potwierdzający, iż Maciej Berek był radcą prawnym. Czy ja musiałem udowadniać prezydentowi, że wybrał mnie Sejm? Nie – wystarczyła uchwała przesłana przez marszałka Sejmu – zauważał.

– Pan sędzia Berek w najbliższym czasie złoży pismo z prośbą o szybkie przyjęcie ślubowania. Warto zauważyć, że prezydent Duda potrafił zaprzysiąc sędziów w ciągu kilku godzin – wieczorem była uchwała, a nad ranem mieliśmy już zaprzysiężonych sędziów. W tym przypadku uważam, że sędzia Berek sam podejmie decyzję, jak długo należy czekać – stwierdzał.

Sędzia TK o Święczkowskim: Manipuluje faktami

Ocenił też prezesa TK Bogdana Święczkowskiego. – Uważam, że prezes, jak każdy sędzia Trybunału, powinien mówić prawdę. Niestety pan Święczkowski manipuluje faktami i wprowadza w błąd opinię publiczną. Po pierwsze, nieprawdą jest, że odmawiamy udziału w Zgromadzeniu Ogólnym – za każdym razem się stawialiśmy – podkreślał Szostek.

Pytany o pomysły na zerwanie klinczu w TK, rozmówca WP nie chciał odkryć kart. – Proszę mnie z tej odpowiedzi zwolnić. Mamy przygotowanych kilka scenariuszy, wszystkie w odpowiedzialności za państwo polskie i zgodne z obowiązującym prawem. Nieco cierpliwości – apelował.

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