Rosyjskie samoloty nad Bałtykiem. Musiały być eskortowane

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o ostatnich działaniach polskiego lotnictwa. Komunikat pojawił się w niedzielę na profilu DORSZ na platformie X.

DORSZ informuje. Przechwycenie rosyjskich myśliwców

„W ostatnim okresie polskie pary dyżurne F-16 i MiG-29 wielokrotnie przechwytywały rosyjskie samoloty nad Bałtykiem, operujące bez planów lotu i z wyłączonymi transponderami” – napisano w poście.

DORSZ podkreśliło, że rosyjskie samoloty nie naruszyły polskiej przestrzeni powietrznej. „Zgodnie z procedurami NATO, polscy piloci sprawnie przeprowadzili identyfikację wizualną i eskortę obcych statków powietrznych poza rejon odpowiedzialności" – dodano na X.

Dowództwo Operacyjne przekazało, że loty rosyjskich samolotów stwarzały zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego.

W poście na X pojawiła się również informacja, że „w trybie 24/7” działa zintegrowany system obrony powietrznej, który „skutecznie wzmacnia odstraszanie i realnie chroni polską przestrzeń powietrzną".

Polski system obrony powietrznej jest w pełni zintegrowany z systemem NATO. Polskie i sojusznicze lotnictwo pełni stałe, całodobowe dyżury.

„Siły Powietrzne nieprzerwanie strzegą polskiego nieba, utrzymując zdolność natychmiastowej reakcji na każde zagrożenie” – napisało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Rosyjskie prowokacje. Drony i samoloty

Rosjanie regularnie podejmują działania skierowane przeciwko Polsce i NATO. Myśliwce naruszają przestrzeń powietrzną państw sojuszu nad Bałtykiem. Pojawiają się również drony, które zakłócają funkcjonowanie lotnisk. Na teren Polski wleciało również kilkanaście dronów podczas ataku Rosji na Ukrainę. W listopadzie Rosjanie przeprowadzili akty sabotażu na polskiej kolei.

