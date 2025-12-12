Duże zmiany na polskiej scenie politycznej. Nowy sondaż zapowiada walkę
Duże zmiany na polskiej scenie politycznej. Nowy sondaż zapowiada walkę

Posiedzenie Sejmu
Posiedzenie Sejmu Źródło: X / Sejm RP
Z sondażu IPSOS dla Radia ZET wynika, że obie Konfederacje stoczą poważny bój w najbliższych wyborach parlamentarnych. To właśnie te partie mogą decydować, kto w przyszłości stworzy rząd.

Po dwóch latach rządów Koalicji Obywatelskiej z sojusznikami widać już, że owi partnerzy mogą nie dotrwać do kolejnej kadencji. Potwierdza to także sondaż IPSOS dla Radia Zet, przeprowadzony między 5 i 9 grudnia.

Sondaż. Frekwencja na poziomie 63 proc.

„Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, czy wziąłby Pan / wzięłaby Pani w nich udział?” – pytali ankieterzy. Odpowiedzi rozłożyły się następująco:

  • Zdecydowanie tak – 52 proc.
  • Raczej tak – 11 proc.
  • Raczej nie – 13 proc.
  • Zdecydowanie nie – 17 proc.
  • Nie wiem, trudno powiedzieć – 6 proc.

Sondaż partyjny. Na kogo głos chcą oddać Polacy?

Następnie 63 proc. Polaków, którzy zapowiadają udział w wyborach, zapytano o ich upodobania polityczne. „Na którą partię oddałby Pan / oddałaby Pani głos?” – dociekano, podsuwając listę pojedynczych partii politycznych, bez komitetów. Próg wyborczy w takiej sytuacji wynosi 5 proc.

Najwięcej głosów uzyskała Koalicja Obywatelska, drugie było Prawo i Sprawiedliwość, a kolejne miejsce zajęły Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej. Dalej uplasowały się Nowa Lewica, partia Razem, a pod progiem jeszcze Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe. Wyniki wyglądały następująco:

  • Koalicja Obywatelska – 30 proc.
  • Prawo i Sprawiedliwość – 25 proc.
  • Konfederacja – 13 proc.
  • Konfederacja Korony Polskiej – 7 proc.
  • Nowa Lewica – 7 proc.
  • Partia Razem – 6 proc.
  • Polska 2050 – 3 proc.
  • Polskie Stronnictwo Ludowe – 3 proc.
  • Nie wiem / trudno powiedzieć – 7 proc.

Badanie ogólnopolskie zostało zrealizowane przez IPSOS na zlecenie Radia ZET metodą CATI i CAWI, w dniach 5-9 grudnia 2025 roku, na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków.

Źródło: Radio Zet