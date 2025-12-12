Duże zmiany na polskiej scenie politycznej. Nowy sondaż zapowiada walkę

Po dwóch latach rządów Koalicji Obywatelskiej z sojusznikami widać już, że owi partnerzy mogą nie dotrwać do kolejnej kadencji. Potwierdza to także sondaż IPSOS dla Radia Zet, przeprowadzony między 5 i 9 grudnia.

Sondaż. Frekwencja na poziomie 63 proc.

„Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, czy wziąłby Pan / wzięłaby Pani w nich udział?” – pytali ankieterzy. Odpowiedzi rozłożyły się następująco:

Zdecydowanie tak – 52 proc.

Raczej tak – 11 proc.

Raczej nie – 13 proc.

Zdecydowanie nie – 17 proc.

Nie wiem, trudno powiedzieć – 6 proc.

Sondaż partyjny. Na kogo głos chcą oddać Polacy?

Następnie 63 proc. Polaków, którzy zapowiadają udział w wyborach, zapytano o ich upodobania polityczne. „Na którą partię oddałby Pan / oddałaby Pani głos?” – dociekano, podsuwając listę pojedynczych partii politycznych, bez komitetów. Próg wyborczy w takiej sytuacji wynosi 5 proc.

Najwięcej głosów uzyskała Koalicja Obywatelska, drugie było Prawo i Sprawiedliwość, a kolejne miejsce zajęły Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej. Dalej uplasowały się Nowa Lewica, partia Razem, a pod progiem jeszcze Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe. Wyniki wyglądały następująco:

Koalicja Obywatelska – 30 proc.

Prawo i Sprawiedliwość – 25 proc.

Konfederacja – 13 proc.

Konfederacja Korony Polskiej – 7 proc.

Nowa Lewica – 7 proc.

Partia Razem – 6 proc.

Polska 2050 – 3 proc.

Polskie Stronnictwo Ludowe – 3 proc.

Nie wiem / trudno powiedzieć – 7 proc.

Badanie ogólnopolskie zostało zrealizowane przez IPSOS na zlecenie Radia ZET metodą CATI i CAWI, w dniach 5-9 grudnia 2025 roku, na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków.

Czytaj też:

Kaczyński mówił o sporach w PiS: Zupełnie źle zinterpretowane wydarzenieCzytaj też:

Awantura o brudny samochód dla Nawrockiego. Sikorski drwi: Wraża robota MSZ zdemaskowana