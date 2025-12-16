Polka zaginęła w Anglii 19 lat temu. Tragiczny finał sprawy

Na zwłoki zaginionej przed laty kobiety natrafiono w zaroślach w okolicy Great Central Way w Leicester. Poszukiwania wznowiono po kontakcie ze strony polskiej. Sprawę prowadziła w naszym kraju komenda policji w Bydgoszczy. Zanim jednak potwierdzono tożsamość topielca, musiało upłynąć kilka tygodni.

Odnaleziono ciało Małgorzaty Wnuczek. Zaginęła 19 lat temu

Dzięki badaniom kryminalistycznym udało się rozwiązać tylko część zagadki, dotyczącej losów Małgorzaty Wnuczek. – Identyfikacja szczątków, znalezionych w październiku, zakończyła trwający prawie 20 lat okres niepewności, co do tego, gdzie jest Małgorzata. Nie może jednak przynieść rodzinie pełnego ukojenia ani zakończyć ich żałoby. Śledztwo w sprawie jej śmierci wciąż trwa – podkreślała Jenni Greenway z brytyjskiej policji.

Greenway podziękowała funkcjonariuszom z Polski za dotychczasową pomoc i przekazała wyrazy współczucia rodzinie zmarłej. – Kontynuujemy współpracę, aby ustalić, co spotkało Małgorzatę. Nigdy nie jest za późno, żeby pomóc i chciałbym skorzystać z okazji i ponownie poprosić każdego, kto może nas wesprzeć, o kontakt – apelowała.

Ostatnie miesiące Małgorzaty Wnuczek. Dziwne zachowanie męża

Ostatni kontakt z bliskimi Małgorzata Wnuczek miała 29 maja 2006 roku. Ostatnio widziana była żywa 30 maja, kiedy wsiadała do autobusu w drodze powrotnej z pracy. Kiedy nie skontaktowała się z córką 1 czerwca w Dzień Dziecka i nie odebrała telefonu z życzeniami urodzinowymi od rodziców 4 czerwca, jej maż uspokajał rodzinę i mówił, że kobieta świętuje ze znajomymi.

Dopiero po blisko miesiącu, kiedy spotkał się z rodzicami zaginionej, powiedział, że nie widział jej od trzech tygodni. Wtedy też zgłoszono zaginięcie kobiety. Świadkowie twierdzili, że między małżonkami dochodziło do przemocy. W marcu 2006 roku Małgorzata wróciła do Inowrocławia, informując bliskich o rozstaniu z mężem. W kwietniu wróciła z nim jednak do Leicester, a miesiąc później zaginęła.

