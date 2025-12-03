Złe wieści dla Karola Nawrockiego. Polacy ocenili jego niezależność polityczną

Pracownia UCE Research zapytała Polaków na zlecenie Onetu, czy uważają, że Karol Nawrocki jest niezależny politycznie. Do takiej tezy w sumie przychyliło się 38,9 proc. respondentów. Przeciwnego zdania było z kolei łącznie 46,3 proc. ankietowanych. 14,8 proc. uczestników sondażu nie potrafiło jednoznacznie zabrać głosu w tej sprawie. Badanie przeprowadzono w dniach 25-26 listopada 2025 roku metodą wywiadów internetowych (CAWI) na próbie 1 021 Polaków w wieku od 18 do 80 lat.

Grzegorz Schetyna został zapytany przez „Rzeczpospolitą” w kontekście Nawrockiego, czy prezydent „buduje osobny ośrodek polityczny, niezależny od PiS”. – Buduje pozycję polityczną, która w ciągu dwóch lat, czyli przed wyborami parlamentarnymi, da mu możliwość zdominowania prawej strony sceny politycznej. Chce mieć wpływ na politykę, także tę parlamentarną. Nie będzie osobą, która będzie się zamykać w Belwederze czy w Pałacu Namiestnikowskim, będzie aktywny – ocenił.

Karol Nawrocki prezydentem niezależnym politycznie? Politycy mają jasno wyrobioną opinię

Polityk KO zaznaczył, że Nawrocki „będzie budował swój polityczny przekaz”. Schetyna stwierdził, że nie będzie to w kontrze do Prawa i Sprawiedliwości, ale Jarosława Kaczyńskiego. – Proszę zobaczyć, jakie są poglądy prezydenta Nawrockiego. Jemu jest bliżej do Konfederacji niż do PiS. To jest proces, decyzje, które zostały podjęte. On będzie się radykalizował. Prezydent będzie bliżej Konfederacji tworzyć zaplecze polityczne dla nowego politycznego pomysłu – tłumaczył senator.

O niezależności Nawrockiego od Kaczyńskiego mówił w połowie listopada w radiowej Trójce Bronisław Komorowski, który podsumowywał wtedy 100 dni od zaprzysiężenia głowy państwa. – Wybrał własną ścieżkę polityczną, która prowadzi go w stronę radykalnej, narodowej prawicy. A powinien przynajmniej starać się być prezydentem wszystkich Polaków, a nie tylko narodowców. To poważny błąd, który może go sporo kosztować – przekonywał Komorowski.

