TK orzekł o legalności partii politycznej. W jej sprawie wnioskował Karol Nawrocki

Cele i działalność Komunistycznej Partii Polski są niezgodne z konstytucją RP – zadecydował Trybunał Konstytucyjny. Tym samym KPP zostaje uznana za nielegalną.

TK orzekł w sprawie Komunistycznej Partii Polski

„Jeżeli Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie o niezgodności z konstytucją celów lub działalności partii politycznej, sąd niezwłocznie wydaje postanowienie o wykreśleniu wpisu partii politycznej z ewidencji” – czytamy w ustawie o partiach politycznych.

— W porządku prawnym RP nie ma miejsca na partię, która gloryfikuje zbrodniarzy i reżimy komunistyczne odpowiedzialne za śmierć milionów istnień ludzkich, w tym naszych rodaków, obywateli Polski — podkreślała w uzasadnieniu orzeczenia sędzia Krystyna Pawłowicz.

Prezydent Nawrocki chciał delegalizacji KPP

W sprawie Komunistycznej Partii Polski TK wydał orzeczenie w pełnym składzie pod przewodnictwem prezesa Bogdana Święczkowskiego. Wniosek o zbadanie legalności KPP jeszcze w 2020 roku składał ówczesny prokurator generalny Zbigniew Ziobro. W ostatnich dniach o to samo wnioskował Karol Nawrocki.

Wniosek prezydenta skierowany został do TK w listopadzie. Nawrocki zwracał uwagę, na niezgodność z konstytucją celów programowych KPP. Dowodził, że odwołują się one do „totalitarnych metod i praktyk działania komunizmu oraz założenia stosowania przemocy w celu zdobycia władzy i wpływu na politykę państwa”.

Ewidencję partii politycznych prowadzi VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy — Sekcja ds. Rejestrowych Sądu Okręgowego w Warszawie. Osobowość prawną partia polityczna nabywa z chwilą wpisania do ewidencji. Komunistyczna Partia Polski miała w niej numer 152. Do rejestru wpisana została w październiku 2002 roku. Jej siedziba znajduje się w Tarnowskich Górach.

